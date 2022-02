Messina, ATM e istituto “Jaci” siglano la convezione per l’avvio dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento [FOTO]

22 Febbraio 2022 12:45

Messina: è stata firmata oggi la convenzione tra ATM S.p.A. e l’istituto superiore A.M. Jaci per l’avvio dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

È stata firmata oggi la convenzione tra ATM S.p.A. e l’istituto superiore A.M. Jaci per l’avvio dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Il programma permetterà agli studenti del terzo, quarto e quinto anno di effettuare un periodo di formazione presso l’Azienda Trasporti di Messina seguiti da tutor specificatamente formati.

Alla presenza della Dirigente Scolastica, Maria Rosaria Sgrò, e del presidente di ATM S.p.A., Giuseppe Campagna, si è formalizzato il percorso di collaborazione che porterà nei prossimi mesi circa 30 ragazzi a effettuare una formazione di 400 ore attraverso la simulazione di un’azienda virtuale con la società ATM S.p.A. con l’obiettivo di mettere in pratica quando studiato negli indirizzi “Amministrazione Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”.

In particolare, i ragazzi verranno inseriti nei vari settori, e principalmente nell’area commerciale, nella direzione “Innovazione e sviluppo” e presso i box presenti in città. “Grazie a questa iniziativa daremo la possibilità agli studenti di venire in contatto con le dinamiche quotidiane di una grande impresa – dichiara Giuseppe Campagna, Presidente di ATM S.p.A. – Come abbiamo già fatto con i progetti “Estate Addosso” e stiamo continuando a fare con “Crescere in digitale”, vogliamo, ora, proseguire nel coinvolgimento dei giovani e giovanissimi per aiutarli ad arricchire il loro curriculum e al contempo metterli davanti alle sfide formative e lavorative che sperimentiamo”.

Soddisfatta la Dirigente Scolastica Maria Rosaria Sgrò che sottolinea: “I nostri studenti hanno questa grande opportunità di formazione e siamo contenti che ATM S.p.A., che si configura come una delle società che più stanno investendo nel nostro territorio, abbia dato la sua disponibilità per questo progetto. Siamo certi che i risultati saranno ottimi e i nostri ragazzi e ragazze impareranno moltissimo da questa esperienza e per questo vorremmo che il management di ATM S.p.A. si rendesse disponibile a fare alcune lezioni specifiche ai nostri studenti al fine di arricchirne, ulteriormente, il curriculum formativo”.

“È un’occasione unica per la nostra scuola – specifica il professore Antonio Musicò, responsabile dipartimento economia aziendale dell’istituto “A. M. Jaci”– Uno degli elementi che portano al successo un’impresa è quello di creare sinergie con scuole e università per attingere poi alle risorse umane già specializzate e ATM S.p.A. si sta dimostrando sensibile in tal senso. L’attività – continua il professor Musicò – è volta anche a seguire direttamente e meglio i ragazzi, con l’opportuna vigilanza, in quanto parte delle ore previste, saranno svolte all’interno dei laboratori dell’Istituto effettuando una simulazione d’impresa a tutti gli effetti”.