Messina: Alessandro Cacciotto è stato nominato responsabile del Dipartimento Enti Locali della Città Metropolitana di Fratelli d’Italia

2 Febbraio 2022 09:10

Alessandro Cacciotto, avvocato e consigliere della Terza Municipalità del Comune di Messina, è stato nominato responsabile del Dipartimento Enti Locali della Città Metropolitana di Fratelli d’Italia

Alessandro Cacciotto, avvocato e consigliere della Terza Municipalità del Comune di Messina è stato nominato, in data 31.01.2022, responsabile del Dipartimento Enti Locali della Città Metropolitana di Messina di Fratelli d’Italia. La nomina è giunta direttamente dal Coordinatore di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina, Dott. Pasquale Curro’. “Sono certo- dichiara Currò- che Alessandro Cacciotto farà bene, dando il suo prezioso contributo per la crescita del Dipartimento. D’altronde- continua il Coordinatore- Cacciotto in tutti questi anni ha dimostrato impegno, conoscenza del territorio e delle relative problematiche”. Alessandro Cacciotto ha ringraziato per la fiducia il coordinatore Currò, garantendo il massimo impegno per la crescita del Dipartimento Enti Locali e del partito di Fratelli d’Italia.