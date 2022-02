4 Febbraio 2022 16:29

Si è svolto oggi a Messina, al Parco ecologico San Jachiddu, l’evento “Un albero per il futuro”

Si è svolta stamani al Parco ecologico San Jachiddu l’evento “Un albero per il futuro”. L’iniziativa, organizzata dal Servizio Politiche Europee Pianificazione e Programmazione Strategica del Comune di Messina, nell’ambito del progetto comunitario Health&Greenspace, con protagonisti gli studenti dell’Istituto Agrario Cuppari che hanno piantato ed adottato alberi di mirto, cipressi e querce. All’iniziativa ha presenziato il Vice Sindaco e Assessore alla Pianificazione Strategica Fondi Europei 2021-2027 Carlotta Previti, che ha inaugurato un pannello commemorativo dell’evento ed ha proceduto alla consegna a ciascun studente di un attestato di adozione degli alberi. Il Vice Sindaco Previti, in un breve intervento rivolto alla platea dei partecipanti all’iniziativa, ha, inoltre, sottolineato l’importanza della salvaguardia del contesto naturale delle colline dei Peloritani ed ha invitato in particolare le giovani generazioni ad una sempre maggiore attenzione verso i temi della tutela e protezione del nostro habitat naturale. All’evento hanno, inoltre, partecipato il dott. Agatino Sidoti, Dirigente dell’Azienda Forestale, Servizio 13 – Servizio per il Territorio di Messina, il prof. Vincenzo Crisafulli dell’Orto Botanico Pietro Castelli Università degli Studi di Messina e le dott.sse Elena Romeo e Anna Scalia dell’ARPA di Messina. A conclusione della manifestazione i partecipanti hanno apprezzato le specialità gastronomiche locali offerte in un buffet curato dall’Istituto Alberghiero Antonello.