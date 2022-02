Messina: a Palazzo Zanca il giuramento di 14 Ispettori ambientali comunali volontari

11 Febbraio 2022 20:29

Messina: oggi pomeriggio, hanno prestato giuramento dinnanzi al Sindaco Cateno De Luca, quattordici Ispettori ambientali per essere ammessi all’esercizio delle attività relative alla tutela dell’ambiente, alla difesa del suolo e al decoro del territorio comunale

Oggi pomeriggio, hanno prestato giuramento dinnanzi al Sindaco Cateno De Luca, quattordici Ispettori ambientali per essere ammessi all’esercizio delle attività relative alla tutela dell’ambiente, alla difesa del suolo e al decoro del territorio comunale. Alla cerimonia hanno preso parte l’Assessore con delega alle Politiche Ambientali Dafne Musolino; il Direttore Generale Federico Basile Interdonato; Comandante vicario Commissario Giovanni Giardina; e il Presidente del Circolo Legambiente dei Peloritani Giovanni D’Arrigo La nomina è stata conferita con Decreti del Sindaco n. 31 del 2020 e n. 52 del 2021, nell’ambito del “Regolamento Comunale per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario”. In particolare dei 14 Ispettori, 11 appartengono all’Associazione Legambiente dei Peloritani e tre all’Associazione venatoria Italcaccia. L’incarico è stato assunto a seguito del conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio delle funzioni rilasciato dall’apposita Commissione Comunale a conclusione del corso di formazione organizzato dal Comune, in collaborazione con il Soggetto Gestore e con la Polizia Locale, ed alla prova di valutazione scritta in merito alle competenze acquisite. Dopo la lettura della formula di giuramento il Sindaco De Luca nel dare il benvenuto ha sottolineato l’importanza del lavoro che andranno a svolgere per affiancare la Messinaservizi Bene Comune e la Polizia Municipale nel delicato compito di risanamento ambientale sul quale “questa Amministrazione – ha evidenziato il Sindaco De Luca – ha tanto lavorato raggiungendo livelli più che ottimali. Certamente nel nostro programma abbiamo ancora azioni da mettere in campo e ci auguriamo lasciando la città, per un periodo di vacatio, che possiate operare con laboriosità e costanza con l’obiettivo di aumentare il controllo ambientale e migliorare il decoro della città. Auguri ed un Arrivederci!”.