Vaccino ai figli, Meloni e Salvini: “un genitore non vuole il male del proprio bimbo, non sono stata convinta dalla scienza”

18 Febbraio 2022 11:19

Giorgia Meloni e Matteo Salvini ribadiscono la propria volontà di non far vaccinare i figli contro il Covid

Continua il dibattito “Meloni e Salvini contro tutti” in merito alla scelta dei due politici di non far vaccinare i propri figli contro il Covid. Dopo le uscite pubbliche di qualche giorno fa, i rispettivi leader di Fratelli d’Italia e Lega hanno ricevuto accuse dal mondo degli esperti e non solo. “Ho diritto di scegliere sulla salute di mia figlia, ma sono stata linciata, mia figlia gettata sulle prime pagine per una scelta che fanno il 90% degli italiani. Non sono stata convinta dalla scienza“, le parole della Meloni a Porta a Porta”. Salvini, a Radio Radio, si allinea: “Io per aver osato dire che di comune accordo non avevo vaccinato mia figlia di 9 anni, apriti cielo… Una settimana di bombardamento e di accuse assurde. Ho fatto quello che hanno fatto i due terzi delle mamme e dei papà in coscienza di questo Paese. Non penso che una mamma e un papà vogliano il male del loro bimbo…”, ha ribadito.