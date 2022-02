Melito di Porto Salvo, avvocato vaccinata ma senza Green Pass allontanata dalle Poste: “prometto battaglia legale”

5 Febbraio 2022 12:24

All’avvocato sarebbe stato impedito di effettuare le operazioni postali: “ecco perché agirò per vie legali”

Costretta ad uscire dall’ufficio postale, nonostante il Certificato vaccinale, perché senza Green Pass. E’ quanto racconta l’avvocato Maria Domenica Vazzana: l’episodio sarebbe avvenuto a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), presso la sezione b delle Poste Italiane. “All’entrata venivo invitata da soggetto non autorizzato, non munito di alcuna autorizzazione, a esibire il Green pass. Nonostante fossi munita di Certificazione vaccinale esibita, e non di Green pass poiché non mi era ancora stato inviato, e spiegando che, in primis chi chiede il Green pass deve essere autorizzato e presentarsi, mi veniva comunicato che sarei dovuta subito uscire dalla posta. Anzi, più precisamente ad uscire dall’istituto bancario, senza remore, impedendomi di effettuare le operazioni postali. Da avvocato sottolineo che, il Green pass è comunque un documento sanitario, e come tale, chi lo chiede deve possedere autorizzazione e titolo, può essere visionato solo attraverso l’app offline”, racconta l’avvocato Vazzana che ha anche annunciato battaglia legale.