Mazzarri fa il colpaccio a Bergamo e ricorda la Reggina: “quella volta che partimmo da -15 dissi alla squadra…”

6 Febbraio 2022 19:17

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri, dopo aver sbancato Bergamo, ricorda la…Reggina

Ha fatto il colpaccio a Bergamo e si è rilanciato, proseguendo nell’ottimo momento cominciato qualche settimana fa e mettendo alle spalle un girone d’andata disastroso (non per colpa sua). Walter Mazzarri si gode il momento con il suo Cagliari e, al triplice fischio della gara in casa dell’Atalanta, ricorda… la Reggina. Ebbene sì, l’allenatore toscano non dimentica la sua fondamentale esperienza in amaranto e lo fa presente ogni volta che può. A domanda specifica del giornalista Dazn sul fatto che la squadra rossoblu sia fuori dalle ultime tre in classifica per la prima volta in questa stagione, il tecnico dei sardi risponde: “voi sapete che la mia carriera di Serie A è iniziata alla Reggina. Nella stagione in cui partimmo da -15, l’unica cosa che avevo detto alla squadra era ‘non guardiamo la classifica, pensiamo a giocare e a vincerne il più possibile'”. Ed è così che l’allenatore vorrebbe vivere l’attuale esperienza.