Importante riconoscimento per il reggino Maurizio Marrara: è responsabile del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

17 Febbraio 2022 11:17

Riconoscimento importante a livello nazionale per un dirigente sportivo reggino e calabrese: Maurizio Marrara è responsabile del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

I vertici nazionali della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, presieduti da Roberto Valori, durante il consiglio Federale del 16 febbraio 2022 ratificano l’incarico di responsabile del Settore Istruzione Tecnica a Maurizio Marrara, delegato FINP Calabria e membro di Giunta CIP Calabria. È la prima volta che giunge in riva allo Stretto ed in Calabria un incarico così prestigioso legato alla formazione Paralimpica. “E’ una grande soddisfazione – dichiara Marrara – un tale riconoscimento ha per me, che ho sempre creduto nella formazione, un grandissimo valore. Partiamo subito con grande entusiasmo per questa avventura. Il futuro di ogni sport passa dalla formazione. Qualità della formazione è sinonimo di tecnici preparati e di atleti sempre più competitivi nel panorama mondiale”. Da evidenziare che la FINP Calabria negli ultimi anni ha raggiunto risultati a dir poco prestigiosi come i due titoli italiani vinti rispettivamente da Aurora Esabotini nei 50 dorso e 100 stile libero con record italiano e Gian Vittorio Longo nei 100 stile libero e, non ultimo, l’ importante stage nazionale che si è svolto a Reggio Calabria per iniziare a preparare gli atleti in vista delle prossime paralimpiadi di Parigi 2024.

Compiaciuto il presidente CIP Calabria Antonino Scagliola: “questo è un percorso virtuoso che Maurizio Marrara ha compiuto in tutti questi anni di costante partecipazione alla vita Federale ed al rilancio dello sport Paralimpico. Maurizio è il simbolo dei dirigenti calabresi che vengono apprezzati e riconosciuti in Italia”. Dello stesso parere il Presidente FIN Alfredo Porcaro: “questo obiettivo raggiunto da Maurizio è sicuramente un fiore all’occhiello per lo sport natatorio calabrese, che ben si sposa con quanto fatto nei 4 anni in FIN nello scorso quadriennio come responsabile di settore Nuoto, Nuoto di fondo e Salvamento Agonistico e docente Regionale, che ha visto e vede tutt’ora la FIN e la FINP camminare insieme durante manifestazioni agonistiche e promozionali”.