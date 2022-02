Basket, la Mastria Espresso Catanzaro regola agilmente l’Orsa Barcellona: finisce 89-71

21 Febbraio 2022 11:07

La Mastria Espresso Catanzaro batte l’Orsa Barcellona per 89-71: commento e tabellino

Prova più che convincente quella fornita dalla Mastria Espresso che si impone tra le mura amiche del PalaPulerà e conquista altri due punti che confermano la squadra catanzarese nelle zone nobili del campionato di C Gold. Battuti gli avversari del Barcellona che hanno provato ad impensierire, soprattutto nel secondo quarto, i padroni di casa che però si sono dimostrati compatti nel momento di difficoltà e subito pronti a riprendere il controllo della gara. Il quintetto giallorosso si impone sin dal primo minuto grazie alle penetrazioni di Procopio (16 pt) e ai contropiedi di Casale (11 pt) che permettono ai calabresi di scappare subito sul 25-13 al termine della prima frazione. Inerzia della gara che cambia completamente durante il secondo quarto dove Barcellona, partendo dal -14, riesce a ridurre, azione dopo azione, il distacco dai padroni di casa fino a mettere addirittura la testa avanti quando manca poco più di un minuto al termine della prima metà di gara. Nel momento di difficoltà l’Academy si affida ai suoi senior, che non tradiscono, e che in pochi secondi piazzano un sei a zero di parziale che permette alla Mastria di riprendere immediatamente la guida del match e di non cederla più fino al 40’.

Lo splendido gioco a due Fall-Sereni (rispettivamente 12 e 11 punti) che apre il terzo quarto mostra tutta la solidità di questa squadra sempre pronta a correre grazie all’entusiasmo dei suoi under (anche oggi decisivi) ma anche capace di ragionare grazie all’esperienza dei suoi giocatori più rappresentativi che gestiscono il match e non permettono al Barcellona di rientrare. Ultimo quarto dove la Mastria non deve far altro che amministrare il vantaggio che diventa sempre più ampio anche grazie ai canestri di Rotundo (top scorer di serata con 18 pt) e Mavric (13 pt). Due vittorie su due, dunque, per Catanzaro in questa fase ad orologio che vedrà la squadra del capoluogo calabrese tornare in trasferta il prossimo finesettimana sul campo del Cus Catania con la sfida prevista per sabato 26.

Mastria Espresso Academy vs Orsa Barcellona 89-71 (25-13 / 48-43 / 65-55)

Mastria Espresso Academy: Corapi R., Procopio 16, Casale 11, Rotundo 18, Corapi M. 2, Fall 12, Brugnano, Agosto, Sereni 11, Shvets 4, Mastria 2, Mavric 13.

Orsa Barcellona: Golubovic 2, Bucci 13, Kraljic12, Grbic, Todorovic 6, Babacar 13, Antoniani, Angius 1, Bergaudas 16, Bangu 8.