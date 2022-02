Marocco, Ryan è morto: finisce in tragedia la storia del bambino di 5 anni caduto nel pozzo [VIDEO]

5 Febbraio 2022 22:20

Ryan, il bambino di 5 anni caduto nel pozzo martedì scorso in Marocco, è morto: “il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”

E’ finita in tragedia, purtroppo. Il piccolo Ryan è morto. Il bambino di 5 anni caduto nel pozzo martedì scorso in Marocco non ce l’ha fatta. Lo riportano i media citando un comunicato della Casa Reale. Era stato estratto dopo 100 ore ma non è riuscito a resistere: “Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta” si legge nel comunicato citato dai media arabi. Come si può vedere dal video in basso, il bambino era stato estratto tra l’illusione dei presenti che potesse essere ancora vivo. Nel pomeriggio, il padre era riuscito a sentirlo per telefono via radio: era vivo. Il Re del Marocco ha rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia del piccolo ed ha avuto un colloquio telefonico con il padre, Khalid Ourram, e con Soumaya Kharchich. Lo riferisce il quotidiano locale ‘Le Matin’.