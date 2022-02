Marina di San Lorenzo: incontro tra cittadini per discutere di tributi e problemi esistenti nella comunità

26 Febbraio 2022 10:13

Ospiti di Don Giovanni Zampaglione, alcuni cittadini si sono riuniti ieri presso l’ufficio parrocchiale per discutere della grave situazione che vive tutta la comunità di San Lorenzo ormai stremata dalla pandemia e dalla crisi economica che sta ogni giorno di più indebolendo un tessuto sociale già da tempo in difficoltà.

Proprio don Giovanni Zampaglione, in mancanza di una figura amministrativa di riferimento, in questi anni è stato più volte portavoce della Comunità di Marina di San Lorenzo ed è proprio a lui che i cittadini, senza interlocutori istituzionali, rivolgono ogni giorno di più richieste di aiuto ed esternano le difficoltà quotidiane in un periodo in cui il lavoro è sempre meno ed in tanti sono costretti, forse oggi più di ieri, ad emigrare.

“In questi mesi – afferma don Giovanni – oltre ad offrire parole di conforto e speranza ho firmato la convenzione con il Banco delle Opere della Carità per le due parrocchie di Roghudi e Marina di San Lorenzo. In sinergia con l’associazione Calabriamoci – rappresentata durante l’incontro dal suo presidente Paolo Neri – consegniamo ogni mese la spesa a più di cinquecento famiglie bisognose e che aumentano a dismisura con il passare del tempo”.

Ben preso il centro della discussione si è spostato sui tributi comunali che a raffica stanno arrivando alle famiglie di San Lorenzo: agli aumenti raddoppiati e triplicati di luce e gas, alle tre annualità di Tari in appena sei mesi è adesso l’ora delle bollette del canone idrico del 2018 e 2019, anche queste con aumenti del 50%, che hanno messo spalle al muro molte famiglie, certe già da ora di non avere i soldi per poter ottemperare agli avvisi di pagamento inviati tramite l’agenzia delle entrate.

Da qui l’appello di don Giovanni e dell’associazione Calabriamoci al commissario del comune di San Lorenzo: “comprendiamo che pagare le tasse sia un dovere di ogni cittadino ma in questo tempo di pandemia sarebbe stato più opportuno l’invio dei tributi in un arco temporale più lungo dilazionando le scadenze di pagamento venendo così incontro alle famiglie. Proprio per questo motivo chiediamo al commissario di compiere un atto di carità bloccando qualsiasi altro invio di tributi per l’anno 2022 in un comune in cui, tra l’altro, i servizi pubblici, anche quelli essenziali, richiederebbero una maggiore attenzione sul territorio”.

I partecipanti si sono congedati dandosi appuntamento nelle prossime settimane per discutere delle numerose criticità che riguardano il territorio comunale: dalla pulizia dei luoghi pubblici, alle condizioni dei cimiteri in un ritrovato spirito di iniziativa con cui si intende ridestare e partecipare attivamente alla vita della Comunità laurentina.