Marina di San Lorenzo, giornata dedicata alla pace. Don Zampaglione: “è un bene prezioso per tutti”

1 Febbraio 2022 14:54

Giovanni Zampaglione ha fatto una affermazione molto importante a Marina di S. Lorenzo nell’ultima domenica di gennaio, giornata dedicata alla pace. Egli ha esposto questo pensiero: “La pace non è un sogno. Può diventare realtà; ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare…” Un pensiero profondo, veritiero, ottimistico. Oggi, nelle due comunità di Roghudi e Marina di S. Lorenzo, si è voluto concludere il mese invocando il dono per la pace, anche grazie alla proposta di Papa Francesco. Il riferimento alla “pace” viene recitato durante la preghiera del Rosario. Ma anche durante l’omelia Giovanni Zampaglione, nomina questa magica parola: Gesù, nel noto discorso della montagna, dice: ” Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio”. La pace è assai importante, è forse uno dei gesti più forti che un uomo possa compiere. A questo proposito, mi piace citare alcune parole di Papa Francesco: “Per fare la pace ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per dire “sì” all’incontro e “no” allo scontro; “sì” al dialogo e “no” alla violenza; “sì” al negoziato e “no” alle ostilità; “sì” al rispetto dei patti e “no” alle provocazioni; “sì” alla sincerità e “no” alla doppiezza”. La speranza è che scoppi la pace ovunque. E se le bombe smettessero di scoppiare e se la malignità si sciogliesse in ognuno di noi, potremmo iniziare a vedere un mondo utopico, tendente alla perfezione. E forse potremmo partire da questa Celebrazione e dai volti candidi dei bimbi che vi hanno partecipato, lanciando palloncini con la parola “pace”.