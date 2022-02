Tutti uniti contro il Green Pass, anche Gismondo alza la voce: “ci spieghino per quale obiettivo politico dovrebbe rimanere”

7 Febbraio 2022 15:34

Anche Maria Rita Gismondo urla a gran voce la sua contrarietà al Green Pass e alla sua proroga nei prossimi mesi

Comincia a diventare sempre più un “tutti uniti contro il Green Pass“. Iniziano ad essere tante le voci autorevoli – quindi non solo del popolo – di personaggi totalmente contrari alla proroga del certificato verde. Bassetti lo ha urlato a gran voce, spiegando che se verrà prorogato così com’è allora c’è da aspettarsi la gente in piazza. Di simile avviso Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, che ormai da settimane non ha paura di dire la sua sull’argomento.

“Sull’obbligo di vaccino posso capirlo – spiega l’esperta all’Adnkronos Salute – perché ancora non sappiamo esattamente quale sarà in futuro il comportamento del virus. Stiamo vedendo che probabilmente siamo arrivati alla coda della pandemia, però bisogna osservare l’andamento epidemiologico per circa un anno, attraverso tutte le stagioni, per capire se è veramente finita. Quindi concordo con chi dice che per adesso, precauzionalmente, la vaccinazione dovrebbe proseguire con lo stesso schema”. Quanto invece al Green Pass, “così come lo hanno concepito e lo stanno proponendo è assolutamente uno strumento politico e non sanitario, sul quale mi sono sempre detta contraria. Con l’idea di un Green Pass illimitato, che è completamente inconciliabile con la logica della varietà dei vaccini, qualcuno deve spiegarci per quale obiettivo politico questo pass dovrebbe rimanere“.