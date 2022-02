Maria Antonietta Rositani, il 9 marzo nuova udienza in Corte d’Appello per Ciro Russo. Papà Carlo: “l’Italia tutela i carnefici e non tutela i suoi figli vittime di violenze”

23 Febbraio 2022 22:34

Reggio Calabria, domani Maria Antonietta Rositani accompagnata dal fratello Rosario ritorna a Roma per un controllo dopo l’intervento all’occhio

Carlo Rositani sta combattendo una battaglia di giustizia a tutela della propria figlia e di tutti coloro che sono stati e sono vittime di violenza e lo sta facendo a Reggio Calabria teatro dell’agguato con cui Ciro Russo ha tentato di uccidere la sua ex moglie, Maria Antonietta Rositani, la mattina del 12 marzo 2019, dandole fuoco barbaramente dopo averle gettato addosso benzina.

Papà Carlo scrive: “Dai ricordi di ieri a quasi tre anni da quel tragico giorno del 12 marzo del 2019. Quanti ricordi, immagini, preghiere e tanti volti buoni sconosciuti intorno a noi. Solo voi amici accanto a noi famiglia Rositani mentre le Istituzioni italiane assenti prima dell’agguato e dopo. Tra pochi giorni, il 9 marzo, ci sarà l’udienza in Corte d’Appello a Reggio Calabria per stabilire se nel momento dell’attentato l’ex marito di mia figlia fosse capace o meno di intendere e volere. Un uomo agli arresti domiciliari, che parte da Ercolano, che compie nella notte 500 chilometri in macchina per raggiungere Reggio Calabria, riempie tre bottiglie di benzina e le getta su mia figlia e ancora ci stiamo a domandare se questo criminale fosse lucido o meno. Questa è l’Italia che tutela i carnefici e non guarda negli occhi i suoi figli vittime di violenze. Che Dio ce la mandi buona. Per non dimenticare mai, l’amore ricevuto da tutti voi in questi lunghi tre anni di ansia e dolore. Dal cuore un grande grazie. Domani Maria Antonietta accompagnata dal fratello Rosario ritorna a Roma per un controllo dopo l’intervento all’occhio”.