4 Febbraio 2022 08:35

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – “L’ultima mareggiata ha cancellato per sempre una nuova fascia di boschetto ad Eraclea Minoa”. E’ la denuncia dell’associazione Mareamico di Agrigento. “Una cinquantina di alberi sono caduti come dei birilli e il mare avanza inesorabilmente – dice Mareamico – Mentre si aspetta l’inizio dei lavori promessi, finanziati ed appaltati, sono spariti più di 200 metri di spiaggia dorata, e circa 60 metri di boschetto, sono stati persi per sempre!”.