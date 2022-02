Maltempo, scuola scoperchiata dal forte vento ad Antillo: intervengono i Vigili del Fuoco [FOTO]

22 Febbraio 2022 21:58

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi per contrastare diversi ingenti danni causati dal maltempo, specialmente dal forte vento di tramontana. La squadra del Distaccamento di Letojanni ha prontamente messo in sicurezza il tetto della scuola Carlo Smiroldo in via dei Mille ad Antillo (Me), completamente divelto dalle forti raffiche. Fortunatamente nessun danno a persone o cose. Le faticose operazioni sono terminate poco prima delle 20, con l’eliminazione di ogni pericolo per la popolazione.