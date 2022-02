16 Febbraio 2022 21:08

Scenari da fiaba in Aspromonte: in corso nevicata a Gambarie

Procede a gonfie vele la stagione invernale per la grande località di Gambarie che, un week end dopo l’altro, colleziona presenze record. E’ in corso un’abbondante nevicata in Aspromonte, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, con una temperatura intorno ai +0°C con uno scenario fiabesco.

