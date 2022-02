Maltempo in Calabria: domani limitazioni sulla statale 177 per le operazioni di sgombro neve

1 Febbraio 2022 21:12

Cosenza: per consentire le operazioni di sgombro neve nella mattinata di domani la strada statale 177 “Silana di Rossano” sarà interdetta ai soli mezzi pesanti

Per consentire le operazioni di sgombro neve nella mattinata di domani la strada statale 177 “Silana di Rossano” sarà interdetta ai soli mezzi pesanti per un tratto di circa 20 km, a Longobucco, in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, il tratto interessato dalle limitazioni è compreso tra il km 18,300 (innesto SS660) e il km 39 in località Longobucco. Le operazioni riguardano la pulizia del tratto con mezzi lancia neve. Il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 5:30 e le 11:30.