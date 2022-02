Maltempo, forte vento e mare mosso bloccano i collegamenti con le Eolie

27 Febbraio 2022 11:26

Aliscafi e navi sono bloccati nei porti in Sicilia per il forte vento e il mare mosso

A causa del maltempo che sta imperversando in queste ore al Sud, sono stati interrotti i collegamenti con le Isole Eolie per il forte vento e il mare mosso. Aliscafi e navi sono bloccati nei porti. A Lipari e’ ferma la nave della Siremar che ieri sera da Milazzo aveva collegato Vulcano e Lipari, senza poter ripartire stamattina, e un aliscafo della Liberty Lines. Nella rada di Marina Lunga si e’ rifugiata la nave cisterna della Marnavi di Napoli. Mareggiate a Canneto e Acquacalda. Il blocco dei collegamenti marittimi ha anche determinato il rinvio della partita di calcio valida per il campionato di Prima Categoria tra Lipari e Rodi Milici.