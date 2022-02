Makari, chi è Ester Pantano? Dal ruolo di Suleima al film che racconta la “Linea di sangue” fra Reggio Calabria e Duisburg

7 Febbraio 2022 18:20

Chi è Ester Pantano, la bella attrice catanese che interpreta Suleima nella serie tv Makari: nella sua carriera anche un ruolo nel film che racconta la strage mafiosa calabro-tedesca di Duisburg

Sicilia protagonista nei luoghi e negli interpreti della seconda stagione di Makari, fortunata serie tv che tornerà in prima serata questa sera e nei prossimi due lunedì successivi su Rai 1. Ad affiancare lo scrittore-detective Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè) ci sarà la bella Suleima, giovane ragazza del quale il protagonista è innamorato. Ad interpretarla è la bella attrice catanese Ester Pantano, famosa per diversi ruoli nel cinema e nelle serie tv italiane.

Ester Pantano nasce il 29 giugno del 1990 a Catania. Da piccola ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico, adora gli animali e in particolare i cavalli. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico frequenta per un breve periodo la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, prima di trasferirsi a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ritorna successivamente a Catania per frequentare il Centro di Formazione scenica. Nel 2013 debutta in tv con una parte nella puntata “Lama di luce” della serie Montalbano. Prende parte a diversi spettacoli teatrali, vive per un periodo tra Parigi, la California e Pechino, mentre studia recitazione, canto e ballo.

Negli ultimi anni ha preso parte a film come “La mossa del cavallo” (con Michele Riondino) e “Notti magiche” (con Giulio Berruti), oltre che nella serie televisiva “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” nella quale interpreta il ruolo dell’agente Jessica Matarazzo. Nel 2019 ha preso parte al film “Duisburg – Linea di Sangue” che racconta la storia della strage mafiosa di Duisburg.

La strage di Duisburg

La strage di Duisburg è un atto criminale, l’ultimo della faida di San Luca (iniziata nel 1991) che ha avuto luogo nella città tedesca il 15 agosto del 2007. Coinvolti membri affiliati alla ‘ndrina dei Nirta-Strangio, contro la ‘ndrina dei Pelle-Vottari. Appena fuori da un locale italiano, nel quale si pensa si fosse festeggiato il 18° compleanno di una delle vittime, o probabilmente un rito di iniziazione mafiosa a causa della presenza di un santino bruciato ritrovato nelle tasche di una delle vittime, sono stati esplosi 70 colpi d’arma da fuoco che hanno portato alla morte di 6 persone, cinque delle quali originarie della provincia di Reggio Calabria e una di Corigliano Calabro.

Di seguito l’elenco delle vittime: