Makari, chi è Domenico Centamore? Il simpatico Peppe Piccionello: l’attore trasformista che passa dal pentito Giovanni Brusca a Ficarra e Picone

7 Febbraio 2022 19:09

Chi è Domenico Centamore, l’attore che interpreta il simpatico Peppe Piccionello nella serie tv Makari: una lunga carriera nella quale si è saputo disimpegnare in ruoli profondamente diversi

Dite la verità, vi è mancato il buon Peppe Piccionello! Niente paura, oggi ritorna, a un anno di distanza, nella seconda stagione della serie Makari, in onda in prima serata su Rai 1. A interpretarlo Domenico Centamore, attore siciliano di 53 anni con alle spalle una lunga carriera fra cinema e tv nella quale si è disimpegnato in ruoli profondamente diversi fra loro.

Domenico Centamore nasce a Scordia, in provincia di Catania, il 24 settembre 1967. Fin da bambino si appassiona al mondo dello spettacolo e della recitazione fino ad arrivare al diploma presso la scuola di Arti Drammatiche. Nel 2000 debutta al cinema nel film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, nel ruolo di Vito. Il film dà il là alla sua carriera cinematografica: lo rivedremo in “La Ginostra” di Manuel Pradal, “La meglio gioventù” di Giordana, ma soprattutto nei panni del pentito di mafia Giovanni Brusca nella serie tv del 2007 “Il capo dei capi”. Paolo Sorrentino gli assegna il ruolo di Balduccio di maggio nel film “Il divo”, recita in “Baaria” di Tornatore, “La trattativa” di Sabina Guzzanti, “Anime nere “di Francesco Munzi, “In guerra per amore” di Pif e in “Il truffatore” e “Pinocchio” di Garrone.

In tv ha recitato in “Squadra Antimafia 2” e nella serie “Incastrati” di Ficarra e Picone, vestendo i panni di Don Lorenzo. Nella prima stagione di Makari affianca il protagonista Saverio Lamanna (Claudio Gioè), nelle sue avventure, dimostrandosi un amico sincero, buffo e leale.