Makari, chi è Claudio Gioè? L’attore che interpreta Saverio Lamanna: la ex famosa, il sogno ‘spaziale’ e la lunga carriera in tv

7 Febbraio 2022 18:00

Chi è Claudio Gioè, l’attore che interpreta Saverio Lamanna nella serie tv Makari: una lunga carriera fra cinema e tv, la ex famosa e il sogno da bambino di voler fare l’astronauta!

Claudio Gioè torna a vestire i panni di Saverio Lamanna, ex giornalista di successo trovatosi a dover cambiare vita, ritornando nel suo paese di nascita fra casi da risolvere come “detective per caso” e la passione per la scrittura. Ritorna la seconda stagione di Makari, la serie tv prodotta da Palomar e Rai Fiction in onda da questa sera e per i prossimi 2 lunedì su Rai 1. Scopriamo qualcosa di più sulla vita e sulla carriera di Claudio Gioè, volto noto del cinema e della tv italiana.

Da piccolo voleva fare l’astronauta, oggi è un attore di successo

Nato a Palermo il 27 gennaio 1975, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Claudio Gioè sognava da fare l’astronauta da grande. Nel suo futuro ci saranno le stelle, ma saranno quelle del cinema. Durante l’adolescenza si appassiona alla recitazione e dopo il diploma al liceo Classico si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico. Nella capitale segue anche i seminari teatrali diretti da Luca Ronconi, dedicandosi anche al canto e alla danza.

Debutta al cinema nel 1998 con il film “The Protagonists” di Luca Guadagnino. Nel 2000 recita in “I cento passi” e nel 2003 in “La meglio gioventù“, entrambi a firma del regista Marco Tullio Giordana. In tv lo si vede prendere parte in diverse serie fra le quali: “Operazione Odissea“, “Paolo Borsellino“, “Codice rosso“, “Il capo dei capi” e “Squadra antimafia – Palermo oggi“. Gioè ha ottenuto un grande successo nel 2012 per la sua interpretazione nella fiction di Canale 5 “Il tredicesimo apostolo” nella quale ha vestito i panni di un prete e professore universitario di teologia dotato di poteri paranormali.

L’attore siciliano ha recitato nel film “La mafia uccide solo d’estate” di Pif, ricoprendo il ruolo di un giornalista amico del protagonista, mentre nel 2016, nella serie tv “La mafia uccide solo d’estate“, ha ricoperto il ruolo del padre del protagonista. Di recente, nel novembre 2020, ha preso parte in “Vite in fuga“, trasmessa su Rai 1. Nel 2021 veste i panni di Saverio Lamanna nella prima stagione di Makari.

La fine della relazione con Pilar Fogliati

Della vita privata di Claudio Gioè si sa davvero poco. Non è sposato e non ha figli, ma ha avuto un’intensa relazione durata 4 anni e mezzo con la bella e famosa attrice Pilar Fogliati. Nonostante non siano stati resi noti i motivi della rottura, i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti. A dichiararlo la stessa Fogliati in un’intervista al talk “Vieni con me”, condotto da Caterina Balivo: “visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per quattro anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra“. Intervistata dalla rivista “Confidenze”, Pilar Fogliati ha motivato la rottura spiegando: “io e Claudio avevamo progetti di vita diversi e per questo tra noi è finita“. Oggi la donna è fidanzata con Saveriano Recchi.