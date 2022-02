Makari, le anticipazioni della seconda stagione: trama, cast e tutto quello che c’è da sapere sulla serie di Rai 1

7 Febbraio 2022 17:00

Torna su Rai 1 la serie Makari, ambientata in Sicilia, con Claudio Gioè: le anticipazioni della seconda stagione, la trama, il cast e tutto ciò che c’è da sapere sulle nuove avventure di Saverio Lamanna

La Sicilia ritorna protagonista su Rai 1, in prima serata, con la seconda stagione della fortunata serie Makari. Da questa sera, ogni lunedì, tornano sulla rete ammiraglia le avventure del giornalista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, ritornato nella sua terra d’origine per dare una svolta alla sua vita. Tre puntate fra giallo e commedia tratte dalla saga letteraria di Gaetano Savattieri (edita da Sellerio) composta da 3 romanzi e 8 racconti.

Dove e quanto vedere le 3 puntate della seconda stagione

Le puntate andranno in onda ogni lunedì sera a partire dal 7 febbraio 2022, il finale di stagione è previsto per il 21 febbraio. La serie è composta da appena 3 episodi, uno in meno rispetto alla prima stagione, aventi la durata di 100 minuti ciascuno. Alla regia confermato, per il secondo anno, Michele Soavi. Sceneggiatura affidata a Leonardo Marini, Attilio Caselli e Salvatore De Mola, ai quali si aggiungono Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi (entrambe già al lavoro su I Delitti del Barlume). La serie è una produzione Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, con Max Gusberti. Le riprese sono state effettuate in Sicilia fra San Vito Lo Capo, Trapani e la sua provincia, la Valle dei Templi di Agrigento e la spiaggia di Mondello. Il borgo di Makari, dal quale la serie tv trae il nome, si trova nel trapanese. La serie verrà trasmessa su Rai 1 e potrà essere vista anche sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo alla messa in onda si potrà vedere su Guida Tv/Replay.

La trama della seconda stagione di Makari

Dove eravamo rimasti? Nella puntata “La fabbrica delle stelle“, l’ultima della passata stagione, Saverio Lamanna aveva risolto un torbido caso che mischiava cinema, interessi economici e violenze domestiche. Il vero colpo di scena è arrivato da Suleima (Ester Pantano) che ha dichiarato al protagonista di essere incinta.

Nella seconda stagione Saverio continua a vivere in Sicilia inseguendo il sogno di diventare uno scrittore affermato. Il primo ostacolo arriva direttamente dal suo editore, Accursio Miragno (Maurizio Bologna), che decide di mollarlo perchè non è soddisfatto delle vendite. Un duro colpo per Saverio che ritrova il sorriso al ritorno di Suleima, a Milano da un anno, tornata in pianta stabile in Sicilia per seguire un nuovo progetto, “La città del sole”. La ragazza però non ritorna da sola, ma accompagnata dal suo capo, Teodoro Bettini (Andrea Bosca), uomo affascinante e carismatico che attira le gelosie di Saverio, spaventato dal fatto che Suleima possa allontanarsi da lui. Il protagonista farà di tutto per tenersi stretta la ragazza mentre si ritroverà a indagare su 3 nuovi casi, accompagnato dal fidato amico Piccionello (Domenico Centamore). La sigla della serie, “Màkari”, è stata scritta da Ignazio Boschetto, cantante del gruppo “Il Volo”.

Il cast e i personaggi della serie Makari

Confermato il cast principale della prima stagione con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci. A loro, si aggiunge Andrea Bosca nel ruolo di Teodoro e alcune guest star di puntata in puntata fra i quali: Lorenzo Crespi e Cristina Marino (moglie di Luca Argentero) nel secondo episodio e Bruno Torrisi nel terzo. Guardiamo nel dettaglio tutti i personaggi della serie.

Saverio Lamanna (Claudio Gioè) – Saverio è il protagonista della serie, un giornalista che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Improvvisamente, a causa di un banale incidente, perde il posto di lavoro e squattrinato torna nella vecchia casa di vacanza dei genitori a Makari. In Sicilia inizia una nuova vita, ritrova l’amico Piccionello e riscopre l’amore per la scrittura e non solo: il suo cuore batte per la giovane Suleima.

Suleima Lynch (Ester Pantano) – Suleima è una studentessa universitaria di Architettura che si paga gli studi con il lavoro stagionale di cameriera al ristorante Marilù. I due si innamorano a Makari nonostante la differenza di età, ma la ragazza si ritrova a doversi trasferire a Milano per lavoro. Suleima torna in Sicilia nella seconda stagione, più matura rispetto alla ragazza conosciuta l’estate passata, ma soprattutto accompagnata da un uomo affascinante e carismatico. Due cose con le quali Saverio dovrà fare i conti…

Peppe Piccionello (Domenico Centamore) – È una delle colonne portanti dell’intera serie, dispensatore di allegria e sicilianità. Vestito con le sue solite magliette strambe, pantaloncini e infradito, Peppe fonde l’antica saggezza popolare del borgo alla modernità, contrappone alla cultura sofistica di Saverio la sua innata semplicità. Amico leale, sincero e generoso farà da spalla al protagonista aiutandolo tanto nei casi da risolvere quanto nei problemi della vita quotidiana.

Marilù (Antonella Attili) – Una donna coraggiosa che ha puntato tutto su “Marilù”, albergo-ristorante creato a Makari nonostante l’incertezza sull’attrattività turistica del borgo. Oggi il Marilù è un’istituzione e la donna si è presa la sua rivincita su chi non credeva in lei e nel suo progetto. Conosce Saverio da sempre, compresi i suoi difetti, ed è spesso pungente nei suoi confronti seppure gli voglia molto bene e nei momenti delicati gli sia sempre rimasta vicino.

Vicequestore Randone (Filippo Luna) – Il poliziotto che si trova a indagare sui casi che accadono a Makari e che si ritrova sempre Saverio fra i piedi. Il vicequestore Randone sa fare il suo lavoro, ma sa anche che il fiuto da giornalista di Saverio spesso può tornargli utile durante le indagini. Anche se ogni tanto la presenza dello scrittore-detective per caso, lo fa irritare. I due con il passare del tempo e delle “collaborazioni” sono diventati amici.

Padre di Saverio (Tuccio Musumeci) – Genitore premuroso e sempre in apprensione per il figlio. Fra i due c’è grande complicità, i due si conoscono alla perfezione e trovano il modo di aiutarsi e comprendersi, ma anche di superare il vuoto lasciato dalla morte della madre.

Teodoro Bettini (Andrea Bosca) – Il datore di lavoro di Suleima. Fra i due c’è grande affiatamento e la ragazza lo ammira molto. Quarantenne bello, atletico e ricco, è un architetto e imprenditore di grande successo. A Saverio non va a genio fin dal primo momento poichè teme che possa portagli via la bella Suleima, vedendo in lui un acerrimo rivale. Eppure…

Maricchiedda (Maribella Piana) – La domestica di casa Lamanna. La donna, una vera e propria tuttofare, vuole molto bene a Saverio e lo tratta come fosse un ragazzino, con grande affetto, ma anche con qualche tiratina d’orecchie quando serve.

Emma Piccionello (Giulia Cutrona) – La nipote di Piccionello, nonchè creatrice delle sue strampalate magliette. I due sono molto legati e Peppe la tratta come una figlia. Emma tornerà a Màkari dalla Germania per partecipare al progetto de “La città del sole”.