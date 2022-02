Makari 2, le anticipazioni della seconda puntata: la sensuale Angela metterà in crisi Saverio e Suleima?

14 Febbraio 2022 11:37

Le anticipazioni della seconda puntata di Makari 2: l’omicidio di un giornalista, la sensuale Angela e le difficoltà nel rapporto fra Saverio e Suleima

Dopo il successo della prima puntata, andata in onda lo scorso lunedì, ritorna quest’oggi, in prima serata su Rai 1, la seconda puntata di Makari 2. Il secondo dei tre episodi della nuova stagione, dal titolo “Il lato fragile“, andrà in onda nella serata di San Valentino. Sarà una coincidenza, ma anche il buon Saverio Lamanna (Claudio Gioè) si troverà ad affrontare spinose questioni di cuore. Il suo amore per la bella Suleima (Ester Pantano) viene messo a dura prova: la ragazza ha una forte ammirazione per il suo capo Teodoro, bello e carismatico, trasferitosi in Sicilia con lei per lavoro. Ma non solo: una sensuale bionda di nome Angela (Cristina Marino), è pronta a far cadere Saverio in tentazione.

Le anticipazioni dell secondo episodio di Makari 2

L’episodio ruoterà sulla questione amorosa fra Saverio Lamanna e Suleima: i due si sono finalmente rivisti in Sicilia, ma la presenza di Teodoro, il capo della ragazza, rende la situazione complicata. Todoro è un bell’uomo, carismatico, incontra solo apprezzamenti e attestati di stima da chiunque. A Saverio non va proprio a genio. Lo scrittore, per distrarsi un po’, accetta di partecipare a un convegno giornalistico organizzato da un vecchio amico, Franco Pitrone, nel quale viene assassinato Simone Triassi, noto giornalista e scrittore. Saverio sarà dunque impegnato, come sempre, nelle indagini ma fra un indizio e l’altro dovrà capire che piega sta prendendo la sua relazione con Suleima: la presenza della sensuale Angela renderà tutto più difficile…