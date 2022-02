Makari 2, chi è Cristina Marino? La sensuale Angela: moglie di Luca Argentero e creatrice di Befancyfit

14 Febbraio 2022 18:16

Scopriamo chi è Cristina Marino, l’attrice che interpreta la bella Angela protagonista nella seconda puntata di Makari

Dopo il successo della prima puntata, andata in onda lo scorso lunedì, Makari 2 torna con il secondo episodio questa sera, in prima serata su Rai 1. Nella puntata odierna Saverio Lamanna (Claudio Gioè) dovrà risolvere un particolare caso che riguarda l’omicidio di un giornalista, ma non solo: la sua storia d’amore con Suleima è messa a dura prova da Teodoro, capo della ragazza bello e carismatico che al protagonista non va proprio a genio, ma anche da Angela, una bella ragazza che rischia di mettere in crisi il rapporto fra Saverio e Suleima. Il personaggio di Angela è interpretato da Cristina Marino, attrice, imprenditrice e modella italiana. Conosciamola meglio.

Chi è Cristina Marino? Luca Argentero, la love story sul set e la piattaforma Befancyfit

Cristina Marino nasce a Milano nel giugno del 1991 da papà di origini siciliane e mamma di origini pugliesi. Da giovane sognava di fare la ballerina e ha frequentato l’Accademia Carcano di Milano, nella quale ha studiato danza. Successivamente ha intrapreso la strada della recitazione.

A soli 14 anni ha esordito nel film “Amore 14“, ispirato al romanzo di Federico Moccia. Ha poi recitato nella serie tv di Rai 1 “Casa e Bottega” e nel film “Vacanze ai Caraibi“. Proprio sul set del film ha conosciuto Luca Argentero: tra i due è scattato il classico colpo di fulmine, tant’è che secondo alcuni rumor di gossip, Cristina sarebbe stata il motivo della rottura fra l’attore e la ex compagna, Myriam Catania. Voci smentite dallo stesso Argentero che ha spiegato come il suo matrimonio sia finito molto tempo prima del film. Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati il 6 giugno 2021 a Città Della Pieve e hanno avuto una figlia di nome Nina Speranza.

Cristina è appassionata di sport e fitness e ha deciso di trasformare questa sua passione in un lavoro fondando la piattaforma Befancyfit nella quale crea e condivide classi e corsi di allenamento nonchè consigli sul vivere in maniera sana ed equilibrata. L’attrice ha anche scritto un libro sull’argomento, dal titolo “Il Metodo Befancyfit”.