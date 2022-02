Makari 2, anticipazioni puntata finale: un grave lutto sconvolge Suleima, Saverio attira le ire di tutti?!

21 Febbraio 2022 11:21

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Makari 2, “Il lusso della giovinezza”: la vita di Suleima sconvolta da un grave lutto, Saverio però vuole vederci chiaro e attirerà su di sè le antipatie di molti

Per il terzo e ultimo lunedì, in prima serata su Rai 1, torna Makari 2 con il gran finale di stagione. La Sicilia farà nuovamente da sfondo alle vicende dei protagonisti della fiction che prende spunto dai libri dello scrittore Gaetano Savatteri. La tormentata storia d’amore fra Saverio Lamanna (Claudio Gioè) e Suleima (Ester Pantano), verrà nuovamente messa a dura prova, forse definitivamente, da un tragico evento che sconvolgerà la vita della ragazza e che porterà lo scrittore a indagare su quanto avvenuto.

Makari 2, le anticipazioni della terza e ultima puntata “Il lusso della giovinezza”

L’ultima puntata di Makari 2, dal titolo “Il lusso della giovinezza“, ruota intorno a una morte sconvolgente e dolorosa, quella di Teodoro Bettini, il cui corpo è stato trovato ai piedi di una montagna. Si tratta dell’ennesimo omicidio? La polizia non ne è convinta e intende classificare il caso come un incidente avvenuto durante un’escursione in montagna. L’unico a non esserne convinto è Saverio che non crede alla fatalità, ma pensa possa trattarsi di un omicidio. Le insinuazioni dello scrittore non vengono prese di buon grado da tutte le persone vicine a Teodoro, dai ragazzi de “La città del sole” fino alla stessa Suleima. Riuscirà Saverio a scrollarsi di dosso le antipatie e portare fino in fondo la sua convinzione, ma soprattutto… avrà ragione?