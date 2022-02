Makari 2, le anticipazioni della prima puntata: che cos’è la Kolymbetra? Il famoso giardino e la Valle dei Templi protagonisti su Rai 1

7 Febbraio 2022 17:42

La seconda stagione di Makari al debutto su Rai 1 con la prima puntata dal titolo “Il delitto di Kolymbetra”: le anticipazioni della trama che avrà come protagonista la Valle dei Templi di Agrigento

Questa sera, lunedì 7 febbraio, torna su Rai 1 la fortunata serie Makari, al debutto in prima serata con la seconda stagione. Sicilia in bella mostra sulla rete ammiraglia, pronta a fare da sfondo alle avventure del giornalista-scrittore-detective Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, alle prese con nuovi casi da risolvere e l’amore tormentato con la bella Suleima di ritorno sull’isola. La prima puntata “Il delitto di Kolymbetra“, è stata girata ad Agrigento fra le bellezze mozzafiato della Valle dei Templi ma anche nel centro storico, in piazza Municipio e presso l’hotel Villa Athena trasformato, nella serie, in una splendida villa ottocentesca.

La trama della prima puntata di Makari 2 “Il delitto di Kolymbetra”

Saverio sente la mancanza di Suleima, la quale vive, ormai da un anno, a Milano per ragioni lavorative. Il giornalista ha l’occasione di rivederla al suo ritorno in Sicilia, ad Agrigento, ma la ragazza non si presenta da sola: è in compagnia del suo capo, Teodoro, un quarantenne affascinante e carismatico che fa subito ingelosire il protagonista. Intanto, ad Agrigento viene rinvenuto il corpo del professore Demetrio Alù, stimato archeologo e massimo esperto dei Templi. Saverio intuisce che l’omicidio è legato a uno dei più grandi misteri di Agrigento, ovvero dove si trovino i resti del Teatro Antico. Il giornalista si improvviserà nuovamente detective per risolvere il caso e apprenderà anche del ritorno di Suleima in Sicilia.

Il Giardino della Kolymbethra, il tesoro nascosto nella Valle dei Templi

In molti, leggendo il titolo del primo episodio “Il delitto di Kolymbetra“, si saranno chiesti a cosa si riferisse. “Kolymbethra” è un termine greco che indica un tipo di piscina utilizzata in età romana per i giochi acquatici. Ad Agrigento esiste un luogo chiamato il giardino della Koylbethra, sito archeologico di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica, situato in una piccola valle nel cuore della Valle dei Templi. Nel 1999 la Regione Siciliana lo affidò, in concessione grauito, al Fondo Ambiente Italiano (FAI) per 25 anni, mettendo a freno la situazione di degrado e abbandono nella quale il sito era sprofondato sul finire del Novecento. Grazie al lavoro del FAI il giardino di Kolymbethra è divenuto uno dei luoghi di maggior interesse archeologico/naturalistico regionale e nazionale. Il restauro vegetazionale e strutturale organizzato dal FAI permette la visita al Tempio di Efesto, oltre alla scoperta di alcuni ipogei.

Il giardino si estende per poco più di 5 ettari, al suo interno sono presenti numerose varietà agrarie tipiche della Valle dei Templi: nel fondovalle si trovano agrumi, carrubi, pistacchi, gelsi, noci, melograni, banani; lungo il fiume e ai piedi delle pareti calcaree ci sono mandorli, ulivi, orti tradizionali e la macchia mediterranea con mirti, allori, lentischi, terebinti, filliree, lecci, euforbie, alaterni, ginestre, palme nane, ampelodesme e carrubi.