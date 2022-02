Un successo da “Brividi”: Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022! [CLASSIFICA FINALE]

6 Febbraio 2022 01:50

Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022: un successo da “Brividi” per i due giovani cantanti. Sul podio anche Elisa e un intramontabile Gianni Morandi

Cala il sipario sul Teatro Ariston. Dopo una lunga maratona di 5 serate all’insegna della buona musica italiana, si chiude Sanremo 2022. Amadeus continua a fare incetta di consensi alla guida del Festival e citando Fiorello: “non credetegli quando dice che non farà anche il quarto”. Visti i primi tre, ne ha tutto il diritto. Amadeus ha avuto il merito di portare una ventata d’aria nuova a Sanremo, togliendo quell’aura di pomposa solennità che si portava dietro da ormai troppi anni.

Ha svecchiato il format senza svilirlo, è riuscito a mettere insieme uno show che piace un po’ a tutte le età senza scendere a compromessi sulla qualità del prodotto. Ha anche avuto il merito di correggere errori delle precedenti edizioni e limare, con l’esperienza acquisita, alcuni piccoli dettagli. Tempi meno biblici, ospiti azzeccati, co-conduttrici che non si limitano al ruolo di valletta, ma che affiancano realmente la conduzione, nel miglior modo possibile, a seconda delle loro differenti abilità e personalità.

E soprattutto mix equilibrato di cantanti vecchi nomi, big della scena e giovani in rampa di lancio, ma anche qualche chicca pescata qua e là nell’underground musicale lontano dal mainstream. Il trasformismo di Achille Lauro si affianca al minimalismo di Giovanni Truppi; i tatuaggi di Highsnob e Hu alla faccia pulita di Sangiovanni; il ritmo scanzonato di Dargen d’Amico e La Rappresentante di Lista alla solennità di Massimo Ranieri.

Il pubblico tributa il giusto compenso regalando numeri che vanno dai 9 agli 11 milioni di telespettatori a sera, sfondando addirittura il muro del 60% di share nella serata cover, non accadeva da 27 anni. Oggi la serata conclusiva con tutte e 25 le esibizioni e il televoto da casa come giudice del destino di 22 dei 25 cantanti in gara. Restano fuori solo i primi tre che verranno votati nuovamente da Pubblico, Sala Stampa e Giuria “Demoscopica 1000”. Dopo l’una di notte arriva finalmente la classifica, pochi i cambi rsispetto alle attese e ciò che le scorse puntate avevano mostrato.

Restano fuori i tre cantanti che dall’inizio hanno occupato il podio virtuale: Mahmood e Blanco, Gianni Morandi ed Elisa. Parte dunque l’ultima votazione che decide il podio. Al terzo posto si classifica Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” che si porta a casa anche il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”. Secondo posto per Elisa con “O forse sei tu“. Vincono il Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco con “Brividi”.

La classifica finale di Sanremo 2022