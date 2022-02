M5S: Calenda, ‘sono stati la più grande truffa della politica italiana, scompariranno’**

1 Febbraio 2022 17:11

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Il dialogo con Enrico Letta si porta dietro Giuseppe Conte? “Io credo che questo problema non esisterà più. I 5 Stelle non esistono più”. Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. “Io non è che non mi posso fidare di Conte perché è cattivo ma perché quel movimento è il gas, è un gas che ha inquinato la politica italiana e che verrà disperso alla prossime politiche”.

“I 5 Stelle sono stati la più grande truffa della politica italiana, hanno raccontato a cittadini cose che non hai mai fatto, si sono attaccati coi rampini alle sedie. Di Maio al Mise ha fatto dei casini che la metà basta. Poi a un certo punto si ravvedono e dicono ‘ma io adesso non sono più quello di prima, io sono un buon democristiano e quindi mi dovete continuare a votare’. I 5 stelle devono scomparire perché hanno preso per i fondelli i cittadini”.