L’omaggio di Poste Italiane al grande maestro compositore Ennio Morricone

15 Febbraio 2022 15:55

Poste Italiane: in distribuzione il cofanetto con cartella filatelica e Lp in vinile di Ennio Morricone

Poste Italiane ha voluto dare seguito all’emissione del 29 giugno 2021 del francobollo dedicato al musicista, direttore d’orchestra e compositore Ennio Morricone. L’Azienda ha omaggiato questo grande artista realizzando un cofanetto dove al suo interno troviamo una cartella filatelica contenente un francobollo singolo e una quartina di francobolli, uno spartito, una moneta in argento coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal valore di 5,00 € e un vinile doppio a 33 giri. Un prodotto di pregio, unico nel suo genere, per la seconda volta Filatelia di Poste Italiane realizza un prodotto contenente un disco a 33 giri insieme a un prodotto strettamente filatelico; era stato già realizzato, infatti, anche per Ezio Bosso a settembre scorso. Il cofanetto è disponibile presso gli uffici postali con sportello filatelico (Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Locri, Palmi, Tropea, Soverato e Castrovillari) e negli Spazio Filatelia del territorio nazionale, in mille esemplari al prezzo di 250,00 €. Il collezionismo si arricchisce ulteriormente di un nuovo prodotto per i collezionisti del settore ma anche per tutti gli appassionati della musica.