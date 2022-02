LOL 2, il nuovo trailer della seconda stagione: Fedez si gioca la carta… Lillo! [VIDEO]

10 Febbraio 2022 15:13

Dopo il grande successo della prima stagione, “LOL: chi ride è fuori” torni dal 24 febbraio e promette risate a volontà: il nuovo trailer annuncia un divertente antipasto del programma

“Siamo tornati e niente sarà più come prima“. Si apre così il trailer della seconda stagione di “LOL: chi ride è fuori“, il divertente programma targato Amazon Prime che dal 24 febbraio tornerà a far ridere tutti con nuovi protagonisti. Si sfideranno a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Il tutto sotto il controllo di Fedez e Frank Matano che dalla control room non solo dirigeranno il gioco, ma potranno anche influenzarne l’andamento con veri e propri assi nella manica come il “temuto”… Lillo!