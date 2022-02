Locri: “a San Valentino un albero è per sempre”, la coppia di sposi più longeva pianterà due alberi al plesso Scarfò

12 Febbraio 2022 11:54

L’iniziativa romantica, giunta alla seconda edizione, vedrà protagonisti i signori Antonio e Gianna, giunti a ben 70 anni di matrimonio

Seconda edizione dell’iniziativa “Un albero è per sempre” in occasione della festa di San Valentino il 14 febbraio. Dopo la prima edizione voluta dall’Amministrazione comunale con Assessorato alla cultura, pubblica istruzione e Assessorato all’Ambiente, ritorna la manifestazione che vedrà una coppia di sposi piantare due alberi che simboleggiano la coppia. Nel 2021 è stata la coppia di sposi più giovane in matrimonio della Città di Locri, Ivan e Alessia a piantare due alberi nello spazio verde della piazza De Gasperi. Quest’anno l’iniziativa romantica vedrà, invece, la coppia di sposi più longeva, i signori Antonio e Gianna, ben 70 anni di matrimonio, piantare gli alberi presso i giardini della scuola Scarfò, plesso facente parte dell’Istituto comprensivo De Amicis Maresca, guidato dalla dirigente scolastica, dottoressa Carla Galletta.

Un’idea rielaborata e ispirata dalle molte iniziative, come quella della piattaforma Treedom, che invita gli innamorati a regalare un albero per l’occasione di San Valentino e che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giovanni Calabrese ha deciso di proporre già dallo scorso anno grazie anche al lavoro dell’Ufficio Anagrafe e Stato civile. “È una iniziativa simbolo di amore eterno come l’albero e la sua vitale importanza. Gli alberi saranno donati dal Consorzio di bonifica Alto Ionio Reggino. L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti noi a salvaguardare l’ambiente, riqualificare e incentivare sempre più le aree verdi, e quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere anche la scuola, perché proprio i ragazzi con i suoi docenti dimostrano quella sensibilità necessaria per rendere migliore il nostro pianeta”, affermano gli assessori Giuseppe Fontana e Domenica Bumbaca. Educazione ambientale con presentazioni di progetti, orti didattici, riqualificazione aree verdi sono attività che l’Amministrazione comunale sta perseguendo.