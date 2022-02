17 Febbraio 2022 12:43

Lingua dei segni: presentato alla Regione Calabria il corso per i dipendenti. Pietropaolo: “l’obiettivo è incentivare la comprensione”

“Oggi presentiamo quest’iniziativa che promuove all’interno della Regione Calabria la sensibilizzazione all’utilizzo della lingua dei segni”. Lo ha detto l’assessore regionale al Personale e alle Risorse umane, Filippo Pietropaolo, nel corso della conferenza stampa durante la quale è stato illustrato il “Corso di sensibilizzazione sulla lingua dei segni italiana”. Presenti, insieme ai rappresentanti dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, il presidente Antonio Miriello e il segretario Daniele Lettieri. “L’iniziativa, indirizzata al personale regionale – ha specificato Pietropaolo -, punta ad una sensibilizzazione sul tema, ma anche come premessa verso un futuro e più articolato corso di formazione. La lingua dei segni nel 2021 è stata approvata come lingua ufficiale dal Parlamento Italiano, e questo primo corso ha lo scopo di incentivarne la comprensione”. Il presidente Miriello ha evidenziato che “si tratta di un corso molto importante che la Regione Calabria organizza per i propri dipendenti. Probabilmente il primo in Italia. Grazie al presidente Roberto Occhiuto e all’assessore Pietropaolo che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa. L’assessore ha mostrato una grande sensibilità nei confronti dell’argomento. Ci sono dei dipendenti regionali sordi che utilizzano la lingua dei segni e che hanno notevoli difficoltà nella comunicazione, quindi questo corso è necessario per avvicinare i dipendenti alla relazione tra persone con questa problematica”. Il segretario Lettieri ha parlato di “un’iniziativa fortemente voluta e accolta con favore dalla Regione”. In collegamento ha inoltre partecipato all’incontro con la stampa la responsabile del procedimento Alessandro Magro.