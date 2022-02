Mimmo Lucano, l’amicizia con Sirianni e quegli intrecci con Gratteri: “fascista di m…”: le intercettazioni nel libro di Sallusti e Palamara

18 Febbraio 2022 21:24

Le intercettazioni tra Mimmo Lucano ed Emilio Sirianni che chiamano in causa Gratteri e l’ex Ministro Marco Minniti: “uno pseudo comunista burocrate che ha leccato il culo a D’Alema per tutta la vita”

Il nuovo libro-intervista di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, “Lobby e Logge”, cita anche Mimmo Lucano, Sindaco di Riace condannato a 13 anni di carcere per associazione a delinquere, peculato, truffa, falso e abuso d’ufficio dopo che era stato messo in dubbio il suo modello di accoglienza nel paese calabrese di 1.500 abitanti. Nel testo, giornalista ed ex magistrato riferiscono del giudice Emilio Sirianni, della sua storia all’interno della magistratura e della sua amicizia con Lucano. “E’ uno dei duri e puri di Magistratura democratica, la corrente di sinistra della magistratura – dice Palamara di Sirianni – Di più, è un falco che sulle chat interne guida la rivolta contro Giuseppe Cascini, membro del Csm e già leader di Magistratura democratica che con me ha condiviso per anni il sistema delle correnti. Sirianni aveva un grosso problema, la sua amicizia con Lucano. Più che una amicizia, durante tutta l’inchiesta era diventato il suo consulente legale e politico. A Lucano Sirianni ha redatto controdeduzioni e note difensive, suggerito il tenore delle dichiarazioni da rendere alla stampa. In una occasione gli ha scritto la replica da dare a una dichiarazione del procuratore di Locri, poi gli raccomanda di cancellare subito la mail. Ma fa ancora di più. Lo mette in guardia dal parlare al telefono, un avvertimento indiretto che lo stanno intercettando, e coinvolge in questa linea di difensore occulto anche Roberto Lucisano, suo compagno di corrente e presidente della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, uno che in teoria potrebbe essere un futuro giudice di Lucano. O almeno così gli fa credere in alcune telefonate intercettate: ‘Ho parlato con Lucisano, il quale mi dice che la procura di Locri sta indagando ma che su questo Magistratura democratica farà una crociata’. Sirianni è un leader di Magistratura democratica, paladino della sinistra giudiziaria, amico e consulente dell’icona dell’accoglienza che tanto piace alla gente che piace”.

A questo punto i ruoli si invertono, con Sallusti che tira fuori delle intercettazioni tra i due che chiamano in causa Gratteri e l’ex Ministro Marco Minniti. “Le leggo – dice il giornalista all’ex magistrato – delle intercettazioni tra Sirianni e Lucano allegate agli atti dell’inchiesta ma mai pubblicati. La prima è all’indomani di una puntata di DiMartedì in cui Giovanni Floris pone a Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, dubbi sulla fondatezza dell’inchiesta su Lucano e lui risponde laconico: ‘Sarei cauto, bisogna leggere bene le carte’. Al telefono, Lucano sembra preoccupato delle parole di Gratteri, ma Sirianni lo rassicura: ‘Lascialo stare, è un fascista di merda ma soprattutto un mediocre, un mediocre e ignorante’. Ce ne è anche per l’allora ministro degli Interni Marco Minniti, che in Calabria è una autorità assoluta. Per la sua politica rigida sull’immigrazione viene definito da Sirianni ‘uno pseudo comunista burocrate che ha leccato il culo a D’Alema per tutta la vita'”.

Una seconda intercettazione tra i due, caduta nell’0blio, fa riferimento a quando “il magistrato Sirianni – scrive Sallusti – ammette che chi è convintamente magistrato di Magistratura democratica non deve applicare la legge, ma interpretarla. Eccola integrale. Dice Sirianni a Lucano: ‘Io parto da un altro presupposto, io non credo che siamo tutti in malafede, i magistrati. La realtà è un’altra: purtroppo questi giovani magistrati sono dei ragazzi che sono cresciuti con la televisione di Berlusconi, non hanno una conoscenza della realtà sociale, non hanno una empatia politica con quello che gli succede attorno. Specialmente quelli che vengono in Calabria non sanno un cazzo della Calabria, quindi spesso e volentieri la maggior parte rimane così. Quelli che cominciano a capire quello che gli succede intorno ci mettono tempo. Questo è il sistema purtroppo. Queste sono persone che hanno studiato e che hanno vinto un concorso. Su cento di loro, uno forse ha la sensibilità sociale e politica. Tutti gli altri sono ragazzi di famiglie benestanti che hanno studiato. C’è una scarsa […] modello di magistrato, cioè esattamente quello su cui è nata Magistratura democratica. Magistratura democratica è nata con una cultura della corporazione, dicendo: noi non siamo giudici imparziali, o meglio noi non siamo indifferenti, noi siamo di parte, siamo dalla parte, siamo dalla parte del più debole, perché questo è scritto nella Costituzione, non perché questa è una rivoluzione'”.

Da qui la risposta di Palamara: “Glielo dico chiaro – afferma – Io mi auguro che Mimmo Lucano riesca a chiarire nei successivi gradi di giudizio la sua posizione processuale, e pur stimando quei giudici di Locri credo che infliggere una condanna a tredici anni sia eccessivo, una enormità. Anche io credo che tredici anni a Lucano siano tanti. O meglio, pur nel pieno rispetto delle motivazioni dei giudici di Locri, depositate il 17 dicembre del 2021, non mi spiego una pena così alta viste le imputazioni contestate e il contesto nel quale le condotte dello stesso Lucano si sono verificate. Chi gliel’ha tirata? Mi rifaccio alla mia esperienza: il tema dell’immigrazione implica inevitabilmente delle opzioni politiche da parte di chi è chiamato a giudicare, ma certo l’interferenza di Sirianni può essere stato l’innesco. Se è una sentenza inquinata? Non dico che è una sentenza inquinata ma una sentenza che ha fatto molto discutere per l’enormità della pena”.