Libertà di stampa, il Consigliere Montuoro al fianco dei giornalisti calabresi: “non è querelendo che si fa crescere il confronto democratico”

26 Febbraio 2022 09:41

Al fianco dei giornalisti, per la libertà di stampa senza bavagli. Anche il consigliere regionale Antonio Montuoro aderisce all’appello di Ordine dei giornalisti e testate calabresi

“In questo momento difficile a livello internazionale, come è stato nel periodo delle rigide misure di contenimento della diffusione della pandemia, le libertà di cui possiamo godere nel nostro territorio risultano ancora più preziose. Tra queste la libertà di stampa spicca per essere un diritto inalienabile per il mondo del giornalismo e della comunicazione: una garanzia che ogni Stato dovrebbe garantire ai cittadini. E non c’è libertà dove ci sono querele temerarie, finalizzate a intimidire e condizionare l’azione quotidiana di quei giornalisti che, con serietà e impegno ed enormi sacrifici quotidiani, raccontano e analizzano la realtà, anche quando è scomoda da spiegare. L’appello del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, degli esponenti del Sindacato e di molte testate giornalistiche alla tutela della libertà di stato va condiviso e rilanciato con grande determinazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione consiliare Bilancio, Antonio Montuoro.

“Non è minacciando, querelando, chiedendo risarcimenti stratosferici che si condiziona l’informazione, che si impedisce ad un giornalista di esternare analisi e riflessioni di cui abbiamo bisogno per avere cittadini capaci di un pensiero critico che contribuisce a far crescere il confronto democratico e produttivo. La libertà di stampa – conclude Montuoro – è la libertà dei cittadini di essere informati, la libertà dei giornalisti di informare e di svolgere il proprio mestiere senza il peso di minacce o di precarietà, senza bavagli. Ed è l’unica informazione che possiamo auspicare per crescere, e che le istituzioni devono contribuire a preservare”.

Libertà di stampa senza bavagli, la nota del Presidente di Unindustria Calabria

“Avverto il dovere di intervenire con convinzione a nome mio e di tutti gli imprenditori calabresi – dichiara Aldo Ferrara Presidente di Unindustria Calabria – in merito al dibattito sulla libertà di stampa di questi giorni, aderendo al documento firmato da alcuni autorevoli giornalisti della nostra regione e da molte testate calabresi.

Non può essere messo in dubbio che la libertà di stampa è un vero baluardo di democrazia da difendere e tutelare, perché prezioso è il ruolo dei giornalisti nell’esercitare il loro compito di inchiesta e denuncia con una corretta e veritiera informazione nei confronti dei cittadini.

È di tutta evidenza che, pur nel pieno rispetto dei diritti di tutti, senza ledere alcun diritto costituzionalmente garantito, l’informazione trasparente è un valore da portare avanti senza condizionamento alcuno.

La libertà d’informazione e del lavoro giornalistico conclude Ferrara ha necessità di una rigorosa tutela, anche legislativa, ma nello stesso tempo le notizie, come insegnano la deontologia e l’etica, devono essere ponderate con un’adeguata verifica”.