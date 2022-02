L’Eredità, chi è Roberta Morise? La nuova conduttrice originaria di Cirò Marina: da “Professoressa” a volto noto Rai 

1 Febbraio 2022 18:49

Scopriamo chi è Roberta Morise, la nuova conduttrice del programma di Rai 1 L’Eredità: calabrese di Cirò Marina, aveva iniziato nel ruolo di “Professoressa” della “scossa”

La grande serata di Rai 1 inizia già alle 18:45. In attesa della serata inaugurale di Sanremo che accompagnerà tutta la settimana della rete ammiraglia fino a sabato 5 febbraio, sarà L’Eredità a fare da antipasto. Da questa sera, a condurre il fortunato quiz a premi ci sarà un nuovo volto. Al fianco di Flavio Insinna è presente Roberta Morise, conduttrice nelle cui vene scorre sangue calabrese. Nata a Cirò Marina, Roberta Morise è entrata a far parte del cast de L’Eredità già nel 2006, con Carlo Conti alla conduzione, facendosi apprezzare per la sua preparazione e la sua bellezza dai milioni di spettatori di Rai 1 nel ruolo della “Professoressa” del gioco della “scossa”.

Successivamente, Roberta Morise è stata co-conduttrice di 3 edizioni de “I migliori anni“, sempre su Rai 1, cimentandosi anche come cantante. Dal 2013 al 2017 ha condotto “Easy Driver”, il programma di Rai 1 dedicato ai motori e ai luoghi più belli d’Italia. A Febbraio 2018, a Sanremo, contestualmente al Festival, ha condotto con l’avvocato Cataldo Calabretta il format “L’Italia in Vetrina”. Accanto a Dario Vergassola ha condotto su Sky Arte “Sei in un Paese Meraviglioso”. Dal 2018, per due stagioni, è stata la conduttrice de “I Fatti Vostri” su Raidue, popolare trasmissione presentata da Giancarlo Magalli. A dicembre 2020 ha inciso “A mano a mano” con Pierdavide Carone, omaggio per i 70 anni dalla nascita di Rino Gaetano. Lo scorso anno ha fatto parte del cast di “Detto Fatto”, il magazine di Raidue condotto da Bianca Guaccero e, da settembre 2021, è opinionista a “La vita in diretta”.