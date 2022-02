Legge elettorale: due docenti messinesi propongono il voto di preferenza e il divieto delle candidature multiple

21 Febbraio 2022 10:44

Sono passati dalle parole ai fatti. O meglio dagli appelli ai testi. Dodici costituzionalisti non si sono limitati a sottoscrivere un appello ma hanno redatto il testo di una proposta di legge che, senza toccare la formula elettorale, reintroduce il voto di preferenza e vieta le candidature multiple per le elezioni della Camera e del Senato. Gli studiosi hanno illustrato il progetto in una conferenza stampa svoltasi venerdì scorso alla Camera dei deputati e hanno messo a disposizione dei parlamentari il testo, corredato di una relazione di accompagnamento (pubblicati ora sul sito del “Laboratorio per le riforme”: labriforme.info). Tra i promotori dell’iniziativa due messinesi: Giovanni Moschella, prorettore vicario dell’Ateneo, e Alessandro Morelli, entrambi ordinari di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina.