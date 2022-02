LeBron James nella leggenda dell’NBA! “The Chosen One” è il miglior realizzatore della storia: superato Kareem Abdul-Jabbar

13 Febbraio 2022 11:55

LeBron James diventa, per punti sommati fra regular season e Playoff, il miglior realizzatore della storia NBA: il “Prescelto” tocca quota 44.157 punti e supera Kareem Abdul-Jabbar

Siamo testimoni della storia. Siamo fortunati a vivere nella sua stessa epoca e a poter guardare le sue gesta, partita dopo partita. Anche nella fase discendente della sua carriera, anche con i Lakers che inanellano la terza sconfitta consecutiva di una stagione complicatissima, anche se la carta d’identità segna 38 anni da compiere a dicembre. LeBron James continua a scrivere la sua storia personale che già da tempo è parte integrante della storia dell’NBA. Con traguardi del genere però, la storia diventa leggenda. Nella notte, con i 26 punti (conditi da 15 rimbalzi e 8 assist) messi a segno contro i Golden State Warriors, LeBron James è diventato il miglior realizzatore della storia dell’NBA per punti segnati fra regular season e Playoff, ben 44.157. “The Chosen One”, “Il Prescelto”, ha superato nella speciale classifica degli scorer Kareem Abdul-Jabbar (che mantiene ancora il record di punti segnati in stagione regolare 38.387) fermo a quota 44.149. Per dare un termine di paragone, Michael Jordan è solo il quinto giocatore in questa particolare classifica con 39.283 punti segnati, quasi 5000 in meno di LeBron James.

La top 10 dei migliori scorer della storia NBA