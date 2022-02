L’artista internazionale “lbs” torna a Reggio Calabria con la mostra “I don’t love you”

1 Febbraio 2022 09:54

L’Artista internazionale LBS torna a Reggio Calabria, dopo il successo della sua installazione artistica provocatoria “City Life”, il 12 febbraio 2022 con la mostra collettiva “I Don’t love you”

L’Artista internazionale LBS torna a Reggio Calabria, dopo il successo della sua installazione artistica provocatoria “CITY LIFE”, il 12 febbraio 2022 con la mostra collettiva “I DON’T LOVE YOU”. La mostra ha lo scopo di “festeggiare” sotto veste anticonvenzionale la festa degli innamorati: San Valentino. L’artista, perciò, ha deciso di organizzare e curare questa mostra, grazie alla disponibilità dell’associazione INTERZONE APS/ETS, per dare un’ulteriore scossa al panorama artistico reggino, che dopo il grande successo della mostra personale di Natino Chirico a L’A Gourmet L’Accademia e il murales realizzato in onore a Falcone e Borsellino dal Pittore Alessandro Allegra, rischia di disperdersi nuovamente. LBS, con la collaborazione del curatore fiorentino Stefano Giraldi e il docente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria Remo Malice, ha chiamato in causa artisti dal calibro storico e internazionale quali Sergio Staino, Lido Contemori e Dino Aloi, che si sono subito resi disponibili per questo evento. “I DON’T LOVE YOU” vedrà partecipare anche artisti emergenti provenienti da varie parti d’Italia, e soprattutto studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Qui di seguito i nomi degli artisti partecipanti:

Sergio Staino, Dino Aloi, Lido Contemori, Fabio Gagliardi, Francesco Dabbico, Agostino Rampino, Riccardo Grande e Giusy Telli, Carmelo Ventura, Jasmine Iannì, Romana Azzarà, Gabriella Iaria, Davide Pellicanò, Angelica Tripodi, Francesco Priolo, Daniele Mircuda, Miriam Tuccia, Gianmarco Spadaro (in arte Glauco).

Concept della mostra:

“Chi nella vita non ha mai avuto una pena d’amore? Penso tutti! O da ragazzini, da adolescenti o da adulti, tutti hanno avuto, almeno una volta il “Cuore Infranto” da una pena d’amore. Il Poeta latino Ovidio (1° Secolo) scrisse un manualetto brioso e umoristico di come rimediare alle sofferenze d’amore, lui che ebbe diversi amori e ben tre mogli, aveva certamente esperienza su questo tema. La Mostra, qui

rappresentata, riprende l’idea del manualetto di Ovidio “Rimedi contro l’Amore” e con Artisti Contemporanei, giocano con l’Amore e le sofferenze del cuore con Umorismo, e non solo, a denti stretti, riconoscendosi a loro volta vittime del cuore”. Q

“Quello dell’amore è un precario equilibrio di attese: la mostra “I DON’T LOVE YOU” ne racconta l’infrangersi, lasciando spazio a una delusione che è già scritta nel concetto stesso di amore. Ricordandoci che “amare” e “consumare” non possono essere sinonimi, le opere esposte esprimono azione e reazione della sofferenza romantica. Invito tutti a visitare questa mostra con la consapevolezza che, nella loro dolcezza e ipocrisia, l’arte e l’amore sono quanto di più umano possa esistere”, afferma il critico d’arte, Alberto Villa.