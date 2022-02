Lamezia Terme, un uomo e tre donne arrestati dopo furti in negozi del centro commerciale “Due Mari” e in uno store cinese [DETTAGLI]

1 Febbraio 2022 13:57

Lamezia Terme, furti di diversi capi di abbigliamento per un valore di circa 1.600,00 euro

Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

I carabinieri delle Stazioni di Lamezia Terme Principale e Pianopoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 4 soggetti (1 uomo e 3 donne) ritenuti gravemente indiziati dei delitti

di furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo di carte di credito. La misura cautelare trae origine da un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e condotta dall’Arma territoriale che, a seguito di denunce presentate dalle vittime, ha acquisito rilevanti elementi dimostrativi concretizzanti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, documentando, attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del circuito cittadino e degli esercizi commerciali, tutta una serie di furti di diversi capi di abbigliamento (per un valore di circa 1.600,00 euro) da negozi siti all’interno della zona commerciale “DUE MARI’ di Maida, nonché un furto di un portafoglio perpetrato all’intero di uno store cinese di Lamezia Terme, appartenente ad una dipendente di quell’esercizio commerciale, contenente una postepay, successivamente utilizzata indebitamente.

Le attività d’indagine condotte dai carabinieri hanno ricostruito il modus operandi degli indagati durante la fase esecutiva dei furti, avvenuti tra ottobre 2020 e luglio 2021: approfittando dei momenti in cui il personale addetto alle vendite era occupato, i soggetti, agendo in concorso, una volta danneggiati i sistemi di antitaccheggio, asportavano la merce dagli espositori per poi uscire con disinvoltura dai negozi. Stesse modalità per il furto del portafoglio contente la carta postepay con la quale gli indagati avrebbero effettuato plurimi acquisti in profumeria e negozi di abbigliamento riuscendo, in pochi minuti, a provocare un danno alla vittima di circa 1.800,00 euro. I soggetti sono stati arrestati e tradotti presso le case circondariali di Cosenza e Castrovillari (CS), a disposizione dell’A.G.