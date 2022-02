L’allarme di Stoltenberg: “l’Ucraina non è l’unico obiettivo di Mosca”

25 Febbraio 2022 19:44

Il segretario della Nato Stoltenberg ha detto che l’Ucraina non è l’unico obiettivo di Putin, che la Russia è una minaccia per l’Europa

L’invasione della Russia all’Ucraina sta provocando morti, feriti e varie discussioni sulla geopolitica mondiale. Il segretario della Nato Stoltenberg, è perentorio: “l’Ucraina non è l’unico obiettivo di Putin, che la Russia è una minaccia per l’Europa. La Russia è un paese aggressore e la Bielorussia è sua complice”. “Gli ucraini – prosegue– stanno combattendo con coraggio e sono in grado di infliggere danni alle forze nemiche”. Al vertice Nato di oggi hanno partecipato anche Finlandia e Svezia, due paesi che Mosca non vuole entrino nell’Alleanza.