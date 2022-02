La Zanzara, scontro fra Klaus Davi e Cruciani: “no vax finanziati da Putin, lo ha detto un pentito” [VIDEO]

19 Febbraio 2022 12:14

Durante il programma di Radio 24 “La Zanzara” è avvenuto un duro battibecco fra Klaus Davi e Giuseppe Cruciani: il massmediologo ha dichiarato che i no vax sono finanziati da Putin

“La Zanzara“, programma in onda su “Radio 24”, offre sempre gustosi siparietti pronti a diventare virali. Giuseppe Cruciani non perde occasione di punzecchiare i suoi ospiti e nella puntata di ieri, venerdì 18 febbraio, ha messo nel mirino Klaus Davi. Il conduttore lo ha contattato telefonicamente chiedendogli: “immagino tu sia d’accordo sull’eutanasia, ognuno deve disporre del suo corpo, giusto?“. Ricevuta una risposta affermativa, Cruciani ha aggiunto: “allora perché pensi che i no vax non possano disporre allo stesso modo del proprio corpo?“.

“Ma essere no vax non è un’opinione una violenza – risponde Klaus Davi – Ti do una notizia, si scoprirà che i no vax sono finanziati da Putin o da altre potenze estere. Lo ha detto un pentito, Pasquale Bacco, al Corriere della sera“. La situazione inizia a degenerare e il massmediologo prima paragona i no vax a chi contagia volontariamente gli altri con l’HIV, poi chiede leggi speciali come quelle che lo Stato italiano promulgò contro le Brigate Rosse. “I no vax ci metteranno nei casini in autunno“, la chiosa di Davi.