La stampa dei documenti a casa e in ufficio

16 Febbraio 2022 15:19

Quando le informazioni vanno conservate fisicamente, la stampa su carta è la soluzione più efficace e conveniente in tanti contesti

Nulla è più soddisfacente della realizzazione su carta di un progetto editoriale o grafico e per ottenere i migliori risultati è importante scegliere attentamente la materia prima da utilizzare.

La carta: un universo da conoscere

Anche se a prima vista i blocchi di fogli possono sembrare tutti uguali, soprattutto quando si trovano quei pallet in cui sono impilate le risme di carta A4 proposte a prezzi clamorosi, in realtà, nell’universo cartaceo esistono tantissime tipologie differenti di prodotti che rispondono a tante esigenze diverse. Una delle peculiarità che balza subito all’occhio è ovviamente quella del formato: esistono infatti pacchi di carta del già citato tipo A4, come del resto, di dimensioni più o meno generose. Per produrre documenti più compositi e complessi, ad esempio, si può sfruttare tutta la flessibilità tipica dei fogli A3. Al contrario, quando la quantità di informazioni da trasporre sui fogli non è tale da giustificare l’uso di un supporto cartaceo esteso, si possono scegliere i blocchi A5. Come abbiamo già evidenziato, però, le risme non si distinguono soltanto per le dimensioni dei loro fogli, bensì, per tutta una serie di peculiarità più o meno tecniche (e note) che aiutano ad individuare il supporto cartaceo ideale per ogni esigenza. Nel prossimo paragrafo, cerchiamo di mettere un po’ meglio in evidenza quelle che sono le specificità dei fogli in modo tale da andare poi ad acquistare un prodotto che corrisponde davvero ai bisogni.

Le caratteristiche da osservare bene per scegliere i fogli

Una peculiarità da osservare attentamente – a prescindere dal marchio e dal livello qualitativo della carta – è quella della grammatura, la quale è espressa in grammi in rapporto al metro quadrato. Tanto più questo valore è elevato quanto più il supporto cartaceo risulta essere “tangibile” ed utilizzabile per conferire, anche a livello di tatto, una maggior consistenza al messaggio che si intende trasmettere su carta. Un’altra caratteristica da tenere ben presente è invece quella che riguarda il punto di bianco del supporto cartaceo: tanto più lo stesso è elevato, quanto più la valorizzazione dei colori aiuta ad ottenere risultati di stampa molto soddisfacenti. Lo spessore in micron è un altro aspetto da tenere ben presente, proprio per non correre il rischio di utilizzare dei fogli inadatti al progetto grafico. La finitura superficiale è un’altra specifica da osservare con la giusta attenzione, proprio perché per dare una connotazione più preziosa ad alcuni stampati potrebbe essere preferibile acquistare una risma di fogli che siano lisci al punto giusto. A seconda della periferica di stampa utilizzata per trasporre su carta immagini e parole, è molto importante considerare pure la semplicità di uso con le macchine per l’ufficio.

Perché usare ancora la carta per alcuni progetti?

La digitalizzazione di tantissimi ambiti ha portato con sé un gran numero di cambiamenti irreversibili che, talvolta, non mancano di suscitare perplessità e domande in chi preferisce accantonare i metodi tradizionali di lavoro. Eppure, è innegabile che la carta presenti delle caratteristiche uniche per le quali sia perfetta per dare quel tocco di stile in più alle comunicazioni più importanti, tanto nell’ambito privato quanto in quello aziendale. Quando si tratta di recapitare un particolare invito o, ancora, documentare i risultati di un progetto di una certa rilevanza un bel fascicolo cartaceo può dare una connotazione ben più professionale e ricercata ai risultati ottenuti. D’altro canto, in alcuni ambiti è ancora indispensabile realizzare in questa maniera dei documenti per scopi didattici o lavorativi: ecco perché la carta, nonostante tutto, non potrà mai essere completamente soppiantata dall’uso esclusivo dei file. Scegliere una buona risma di fogli è quindi il miglior modo per confezionare con la giusta cura i dossier più rilevanti: perché anche la miglior sostanza richiede una forma impeccabile per riuscire a distinguersi da ciò che è ordinario.