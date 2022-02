La Russia limita l’accesso a Facebook: misura imposta per rispondere alla “censura occidentale”

25 Febbraio 2022 18:59

La Russia ha deciso di limitare l’accesso a Facebook: la scelta è una risposta alla presunta “censura occidentale” che il social ha imposto ad alcune pagine d’informazione russa

Una limitazione all’accesso di Facebook per rispondere a una presunta forma di censura operata dallo stesso Facebook. Sembra un ragionamento un po’ contorto (e probabilmente lo è), ma proviamo a vederci chiaro. Secondo quanto riporta AFP, l’autorità garante per le telecomunicazioni della Russia ha imposto delle limitazioni parziali all’accesso a Facebook per combattere quella che ha definito “censura occidentale” operata dallo stesso social network. Il Daily News parla di limitazioni imposte da Facebook alla portata delle notizie delle pagine e la segnalazione di contenuti come “inaffidabili”, probabilmente inerenti alla guerra e alla “propaganda” filo-russa. Fra le pagine in questione ci sarebbero: RIA Novosti, la TV di stato Zvezda, e i portali a favore del Cremlino Lenta.Ru and Gazeta.Ru.