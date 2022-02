La Russia invade l’Ucraina: “facciamo sventolare i colori della Pace per gridare il nostro NO a questa guerra insensata”

24 Febbraio 2022 10:49

La Russia invade l’Ucraina: “la storia ci insegna che, a prescindere da quali interessi siano in ballo, nelle relazioni tra Stati l’unica soluzione è la Pace”

E’ guerra nel cuore dell’Europa. Vladimir Putin ha annunciato in tv l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass e ha lanciato un appello ai soldati ucraini affinché depongano le armi. “La giornata di oggi inizia in modo drammatico per il popolo ucraino e per tutti i popoli colpiti dalla guerra. In risposta coloriamo Cinquefrondi di Pace, invitiamo tutta la cittadinanza ad esporre la bandiera della Pace o uno striscione contro le guerre”. E’ quanto scrivono in una nota il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia e l’assessore Roberta Manfrida. “Facciamo sventolare i colori della Pace per gridare insieme il nostro NO a questa guerra insensata e disumana. La storia ci insegna che, a prescindere da quali interessi siano in ballo, nelle relazioni tra Stati l’unica soluzione è la Pace. Il dialogo e la diplomazia sono la forza tranquilla su cui si fonda l’Unione Europea, ambasciatrice di pace nel mondo, questa è la forza a cui dare voce”, conclude la nota.