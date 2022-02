La Russia invade l’Ucraina. Feroci combattimenti nel cuore dell’Europa: migliaia in fuga, centinaia di morti e feriti [AGGIORNAMENTI LIVE]

24 Febbraio 2022 18:19

Ucraina, la Russia lancia l’attacco: usate “armi ad alta precisione”, suonano le sirene antiaeree a Kiev. Morti e feriti, è guerra nel cuore dell’Europa

E’ guerra nel cuore dell’Europa. Vladimir Putin ha annunciato in tv l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass e ha lanciato un appello ai soldati ucraini affinché depongano le armi. Il capo del Cremlino ha intimato ai Paesi stranieri di evitare interferenze minacciando di “conseguenze mai viste”. Esplosioni sono state avvertite a Kiev e in altre città. L’Ucraina è sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso: lo hanno confermato le Guardie di frontiera ucraine. L’esercito russo sta utilizzando “armi ad alta precisione” per colpire siti militari in Ucraina: lo hanno riferito le agenzie di stampa russe, citando fonti dell’esercito. “Le infrastrutture militari, le strutture di difesa aerea, gli aeroporti militari e l’aviazione delle forze armate ucraine sono rese innocue con armi ad alta precisione“, ha affermato il Ministero della Difesa russo, citato dalla TASS. L’operazione russa in corso in diverse città dell’Ucraina mira a “distruggere lo Stato ucraino, dividere il suo territorio con la forza e stabilire un’occupazione“: lo ha scritto in una nota il ministero degli Esteri ucraino che ha lanciato un appello alla comunità internazionale per “agire immediatamente” perché soltanto “azioni unite e forti possono fermare l’aggressione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin“.

Ucraina: telefonata Putin-Macron

Il presidente della Russia Vladimir Putin “ha illustrato a Macron chiarimenti dettagliati sui motivi e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale“. Lo riferisce il Cremlino.

Biden annuncia nuove sanzioni per la Russia

Il presidente americano Joe Biden sanzionerà “banche russe che hanno asset da un trilione di dollari”. Sono altri quattro istituti in più, tra cui anche c’è anche la Vtb, una delle più grandi del Paese. Nel mirino anche le elite russe e le loro famiglie e c’è il bando all’export tecnologico.

Mosca conferma: “truppe di terra russe sono in Ucraina”

Il ministero della Difesa russo ha confermato che le sue forze di terra si sono spostate in territorio ucraino, partendo dalla Crimea, nella prima conferma da parte di Mosca dell’ingresso via terra.

Ucraina: annunciato il coprifuoco a Kiev

Il sindaco di Kiev Vitali Klitchko ha annunciato il coprifuoco nella città.

Zelensky: “Combattiamo per evitare una seconda catastrofe alla centrale di Chernobyl”

“Le forze di occupazione russe stanno cercando di impadronirsi della centrale di Chernobyl. I nostri soldati stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta. L’ho segnalato anche al premier svedese. Questa è una dichiarazione di guerra a tutta l’Europa”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Zelensky.

A Kiev i cittadini vadano nei rifugi

A Kiev diramato allarme aereo con l’invito a tutti i cittadini di recarsi nei rifugi. Avvertimento pubblicato pure dal sito internet dell’amministrazione della capitale ucraina

La Russia invade l’Ucraina: stasera secondo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea

La presidente della Commissione Von der Leyen lo ha annunciato qualche ora fa. Le nuove sanzioni “massicce e mirate” colpiranno i “settori strategici dell’economia russa, bloccando il loro accesso a tecnologie e mercati che sono fondamentali”.

Ucraina: si schianta aereo militare, 5 morti

“Un aereo militare delle forze armate ucraine con 14 persone a bordo si è schiantato tra i villaggi di Zhukivtsi e Trypillia, nel distretto di Obukhiv, a sud di Kiev, provocando cinque morti”. Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino.

Ucraina, Draghi: “con Russia ora dialogo impossibile”

Interviene anche il premier Draghi sulla crisi tra Russia e Ucraina. Il leader italiano è durissimo: “con Putin ora dialogo impossibile”.

Truppe americane verso il confine fra Ucraina e Polonia per accogliere i profughi

Le truppe dell’esercito americano si stanno avviando al confine tra Polonia e Ucraina per aiutare ad organizzare l’ingresso dei profughi: lo ha detto un portavoce dell’esercito al New York Times.

Il secondo aeroporto di Kiev è sotto attacco

Funzionari ucraini affermano che un elicottero russo sta tentando di atterrare nell’aeroporto militare di Hostomel, appena fuori Kiev. Lo rende noto su Twitter il corrispondente del Wsj, Yaroslav Trofimov.

Russia: “vogliamo denazificare e smilitarizzare l’Ucraina”

“Vogliamo denazificare e smilitarizzare l’Ucraina”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dicendosi certo che i russi sosterranno l’offensiva: “l’operazione militare contro l’Ucraina durerà il tempo necessario, a seconda dei suoi risultati”, conclude.

Stoltenberg: “Russia minaccia sicurezza euroatlantica”

“Gli alleati della Nato condannano con la massima fermezza l’orribile attacco della Russia all’Ucraina, che è del tutto ingiustificato e non provocato. I nostri pensieri sono con il popolo ucraino. Le azioni della Russia rappresentano una seria minaccia per la sicurezza euro-atlantica”. Così su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Lukashenko: “Aumentano forze Nato al nostro confine”

La Nato sta rapidamente aumentando le sue forze al confine con la Bielorussia dai lati polacco e baltico: lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass.

Ucraina: 40 soldati e una dozzina di civili sono stati uccisi oggi nelle prime ore dell’invasione russa

Almeno 40 soldati e una dozzina di civili sono stati uccisi oggi nelle prime ore dell’invasione russa dell’Ucraina, ha detto ai giornalisti un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “So che più di 40 soldati ucraini sono stati uccisi e diverse decine di feriti e si parla di una dozzina di civili uccisi”, in tutto il Paese, ha dichiarato Oleksiy Arestovych.

Ucraina: nuovo attacco russo, ancora esplosioni a Kiev

L’Ucraina è sotto una seconda ondata di missili. Lo ha reso noto un consigliere di Volodymyr Zelensky. Poco fa anche a Kiev era risuonata una forte esplosione. Podolyak ha assicurato che “l’esercito sta infliggendo perdite significative al nemico”.

Ucraina, Zelensky: “non ci arrenderemo mai”

“Non ci arrenderemo“. E’ quanto afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un discorso alla nazione, in cui ha chiesto a chiunque abbia esperienza militare di unirsi alla difesa del Paese. Zelensky ha spiegato che fornirà armi alle persone che le vogliono. “Lotteremo per il nostro Paese e sosterremo il nostro Paese nelle piazze di ogni città”, evidenza il presidente.

Ucraina, Zelensky: “donate sangue, ci sono militari feriti”

Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello affinchè i cittadini ucraini donino il sangue: “ne hanno bisogno militari feriti”.

“Attacco arrivato su tre fronti. Si combatte duramente”

Il consigliere della presidenza ucraina Mykhailo Podolyak alla Ap: “siamo stati attaccati su tre fronti, da Nord, Est e Sud, prese di mira strutture militari e basi aeree. I soldati ucraini stanno combattendo duramente. Ci sono stati morti e feriti”.

Attacco russo: a Kiev la situazione torna tranquilla

“Situazione è calma, ma c’è preoccupazione per le regioni dell’est, nel Donbass e nell’area di Lugansk”. Così questa mattina fonti dell’agenzia Dire nella capitale dell’Ucraina.

La Russia attacca: è fuga da Kiev

A Kiev lunghe colonne di macchine, di fatto ferme, tutte in fila nel tentativo di uscire dalla città e cercare un rifugio sicuro temendo l’arrivo dell’esercito russo.

Due villaggi vicino a Lugansk conquistati dai Mosca

Il ministero dell’Interno ucraino ha annunciato che i villaggi di Horodyshche e Milove, nel distretto di Lugansk, sono stati catturati dalle forze russe.

Putin ha avvisato il leader bielorusso prima dell’attacco

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvisato all’alba il leader bielorusso Alexander Lukashenko dell’operazione militare contro l’Ucraina.

Von der Leyen: “per Mosca isolamento senza precedenti”

“Mi metterò in contatto con i nostri partner nel mondo per garantire che la comunità internazionale colga la gravità del momento e chiedere con forza alla Russia di fermare immediatamente questo comportamento intollerabile. La leadership russa affronterà un isolamento senza precedenti”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Vertice straordinario dell’Unione Europea

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue per un vertice straordinario programmato per oggi alle 20. “L’uso della forza e la messa in discussione dei confini prestabiliti tra gli Stati non hanno spazio nel ventunesimo secolo”, ha scritto nella sua lettera di invito Michel.

Di Maio convoca una riunione urgente all’unità di crisi della Farnescina

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha convocato all’Unita di crisi della Farnesina una riunione urgente di coordinamento. Lo rende noto la Farnesina, aggiungendo che vi partecipa anche l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.

Sei soldati ucraini uccisi e 7 feriti ad Odessa

Sei soldati ucraini sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti a Odessa. Lo rende noto il ministero dell’Interno ucraino aggiungendo che 17 militari risultano scomparsi dopo un attacco aereo russo contro un’unità militare a Podilsk, nella regione di Odessa.

Scholz: “attacco ingiustificabile”

“L’attacco russo è ingiustificabile, è una violazione del diritto internazionale”, lo ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in riferimento all’offensiva russa dell’Ucraina di questa mattina.

L’avanzata russa non incontra resistenza

I tank partiti dalla Bielorussia non stanno incontrando resistenza e avanzano molto velocemente. Ci sono forti combattimenti sul Mar Nero verso Mariupol con voci di gravi perdite ucraine.

La Borsa di Mosca perde quasi il 30%

Il listino moscovita, che era stato sospeso a ridosso dell’annuncio di Putin, ha ampliato le perdite registrate all’avvio e vede l’indice Moex registrare un calo record del 28,8%.

Ucraina: i luoghi presi di mira dalle forze armate di Mosca in Ucraina

I luoghi presi di mira dalle forze armate di Mosca in Ucraina, secondo una mappa elaborata dalla Cnn: