La Reggina sbarca sul mondo degli NFT (Non Fungible Token)

14 Febbraio 2022 13:40

Con un comunicato ufficiale, la Reggina ha reso noto di essere sbarcata sul mondo degli NFT (Non Fungible Token)

“Il futuro è oggi! In un mondo sempre più dinamico e digitale, Reggina 1914 si conferma un club all’avanguardia, offrendo al popolo amaranto un’altra, imperdibile, opportunità. Il 31 gennaio 2022 è stato emesso il primo NFT (Non Fungible Token) inerente la nostra ultracentenaria storia, dedicato alla prima maglia della stagione 2021/2022. La piattaforma è OpenSea, scelta per le caratteristiche di visibilità e sicurezza”. Si apre così la nota ufficiale della Reggina, che comunica di essere sbarcata nel mondo degli NFT (Non Fungible Token).

Cos’è un NFT

“Gli NFT (acronimo di non-fungible token) sono dei certificati che attestano l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un oggetto digitale (come per esempio un’immagine, un video, una canzone o anche un tweet). I token non fungibili vengono registrati in una blockchain e non possono essere copiati. Gli NFT sono dei certificati di autenticità digitale, quindi sono unici! Ovviamente la quantità (o meglio la rarità) di un determinato NFT, ne costituisce anche il valore nel tempo che, dovuto appunto alla sua rarità, lo rende appetibile ai collezionisti. Nel caso degli NFT Reggina 1914, la blockchain serve a certificare e commercializzare opere d’arte come i calciatori delle varie stagioni, le maglie, una stella del calcio, magari campione del mondo o video di azioni di calcio della squadra. In tutto il mondo le persone sono interessate alla proprietà digitale di qualcosa, per passione o per profitto. Nel caso vi sentiate un po’ spaesati, è normale. Gli NFT sono nati da poco: fino a qualche mese fa Beeple, l’artista la cui opera è stata venduta per 69,3 milioni di dollari, aveva ben chiaro cosa fossero. Quindi accaparrarsi degli NFT originali della Reggina 1914 oggi, significa investire nel futuro”.