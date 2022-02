La reggina Jasmin Hilary Malafarina “Miss baby mondo” torna a Reggio Calabria portando con se un altro titolo nazionale

14 Febbraio 2022 18:32

La Reggina plurifasciata Jasmin Hilary Malafarina “Miss baby mondo”, dopo la tappa Sanremese torna a Reggio Calabria portando con se un altro titolo nazionale. Ancora tanti sono i percorsi di crescita per lei, a soli 6 anni è già modella professionista, attrice e ballerina .

Nei giorni scorsi presso l’hotel DES ANGLAIS, Jasmin ha sfilato in outfit baby birba, si è’ esibita in una coreografia tutta sua personale grazie alla sua insegnante di danza Antonella Bramato, presto vedrete il tutto su Odeon tv. In occasione di questo evento è stata incoronata testimonial nazionale di Sanremo 2022. Varie interviste fatte per le vie di Sanremo tra cui quella di Ronny Genovese, famoso giornalista. Per la piccola star reggina si aprono nuove strada, nuove prospettive con un sogno nel cassetto: diventare attrice e modella di alti livelli.