La protesta degli autotrasportatori è arrivata a Reggio Calabria: istituito presidio nel piazzale del porto – LIVE

24 Febbraio 2022 15:23

Tir bloccano la Calabria, numerosi autotrasportatori al porto di Reggio

La situazione che si sta determinando in queste ore a seguito dell’aumento delle tariffe dell’energia elettrica e del rincaro dei carburanti sta diventando preoccupante anche in relazione alle continue proteste degli autotrasportatori che stanno manifestando in tutta Italia da nord a sud.

Da questa mattina numerosi tir stanno paralizzando la Calabria, dopo essersi incontrati a Gallico nella tarda mattinata di oggi, i camionisti reggini si sono diretti nel piazzale del porto dove sono arrivati da pochi minuti a clackson spiegati e stanno mobilitando un presidio autorizzato dalla Prefettura. Decine di autotrasportatori si sono radunati nel piazzale nord del porto dove si prevedono ulteriori arrivi nelle prossime ore. Il presidio rimarrà operativo almeno fino a sabato. L’intenzione degli autotrasportatori è quella di avere risposte importanti contro la crisi economica.

Gli autotrasportatori reggini stanno protestando in modo assolutamente pacifico e rispettoso dei diritti altrui senza alcun blocco del traffico e senza provocare disagi ai trasporti e alla viabilità. Diversamente sta andando in provincia, dove altri autotrasportatori hanno scelto il metodo più estremo e da ore hanno bloccato il traffico sulla Jonio-Tirreno, nodo strategico della provincia reggina.