La proposta dell’artista reggino Bruno Salvatore Latella: “creare un sodalizio artistico tra le due città dello Stretto”

16 Febbraio 2022 10:43

L’artista reggino Bruno Salvatore Latella propone il rilancio artistico italiano nel panorama internazionale, partendo proprio dai giovani

L’artista LBS (alias di Bruno Salvatore Latella), dopo il successo per la mostra “I DON’T LOVE YOU” , da lui curata, che ha visto coinvolti il noto artista Sergio Staino e giovani emergenti da tutti Italia, soprattutto del meridione, propone il rilancio artistico italiano nel panorama internazionale, partendo proprio dai giovani. “Da troppo tempo l’Italia – afferma- non entra in scena nella storia dell’arte mondiale, spesso a causa della scarsa attenzione politica rivolta all’accrescimento culturale e artistico dei giovani, eccetto casi estremamente singolari”, motivo per il quale l’artista LBS vuole “porre l’obiettivo condiviso di rilanciare artisticamente ciò che il nostro paese merita: l’Arte, anche sull’onda della ribalta italiana in altri settori, dalla musica allo sport, dalla letteratura ai grandi marchi di qualità. La proposta iniziale è quella di un sodalizio artistico tra le due città dello Stretto, Reggio Calabria e Messina, grazie anche all’aiuto dell’artista attivista Miriam Tuccia, mosse dal patrimonio comune che questo fazzoletto di mare rappresenta, teatro naturale dell’uomo e della sua storia, luogo di scambio, di lingue, di culture, di arti, di etnie, di pensiero, che potrebbe risultare il motore per la crescita di tutta la penisola, fino ad arrivare al settentrione italiano, con l’ausilio della nuova teoria sociale ed artistica dell’ARTIVISMO: denunciare con l’arte tutte le problematiche sociali e politiche, in chiave di rinascita concettuale. Nella speranza di poter scrivere un nuovo capitolo per la cultura e la storia italiana, si fa appello all’aiuto di tutti i giovani artisti che ancora oggi non si sono lasciati abbandonare dalla passività liquida che il mondo ormai ci impone e ci propone”.

BREVE NOTA BIOGRAFICA

LBS (alias Bruno Salvatore Latella), è un artista visivo. Il percorso artistico dell’artista LBS comincia a svilupparsi nel 2009, con l’inizio degli studi pianistici al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria; esordisce nel mondo delle Arti Visive con una mostra personale, nel 2019, al “Caffè Storico Letterario le Giubbe Rosse” di Firenze. Peculiarità dell’artista è quella di conciliare lo studio di materie umanistiche alla sua produzione artistica, trasponendo fotograficamente le idee e le “Visioni” che la mente gli suggerisce. Tra concettualismo, estetismo e distopismo il percorso artistico di LBS ha cominciato a prendere piede fin da subito nel territorio Italiano, soprattutto grazie al suo Maestro d’Arte Stefano Giraldi, importante fotografo d’arte italiano. L’artista ha cominciato a ricevere riconoscimenti importanti, come la pubblicazione nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2021, edito DeAgostini; vincere premi di spessore nazionale ed internazionale, tra cui il Premio Artista d’Italia e il Premio Mostra Personale BIANCOSCURO ART CONTEST (BAC) 2021; ed esporre insieme ad artisti di fama internazionale quali Sergio Staino, Bruno Bozzetto, Giuliano Rossetti, etc. L’obiettivo che si pone l’artista Bruno Salvatore Latella è solamente uno: aiutare ad aprire gli occhi alla sua e soprattutto alle nuove generazioni, i quali, come dice il grande sociologo Bauman, ormai vivono una “Vita Liquida”, una vita fatta di passività virtuale e mancanza di Sogni.